Самаре нужен один миллиард рублей на обеспечение безопасности метро

Департамент транспорта Самары проиграл суды по искам, предъявленным прокуратурой. Они касаются вопроса обеспечения транспортной безопасности в метрополитене. Об этом на заседании комитета гордумы по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии заявил глава департамента транспорта Сергей Маркин.

"Требования прокуратуры полностью обоснованны. Однако на выполнение всех мероприятий транспортной безопасности требуется около 1 млрд рублей. Такой суммы нет. Но мы стараемся максимально, исходя из тех средств, которые у нас есть, выполнять требования", - рассказал Сергей Маркин.

После заседания глава дептранса пояснил Волга Ньюс, что в самарском метрополитене 21 объект инфраструктуры и в отношении каждого составлен план мероприятий по обеспечению транспортной безопасности.

"Например, согласно требованиям, в подразделении транспортной безопасности метро должны работать 1000 человек. А у нас во всем МП трудоустроено около тысячи человек. Есть требования по установке интеллектуальной системы видеонаблюдения. В наших планах - постепенно решать эти вопросы. В этом году выделили 64 млн рублей. Планируется оснастить интеллектуальной системой видеонаблюдения одну станцию метро", - сообщил Сергей Маркин.