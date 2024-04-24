Самаре нужен один миллиард рублей на обеспечение безопасности метро

Департамент транспорта Самары проиграл суды по искам, предъявленным прокуратурой. Они касаются вопроса обеспечения транспортной безопасности в метрополитене. Об этом на заседании комитета гордумы по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии заявил глава департамента транспорта Сергей Маркин.
"Требования прокуратуры полностью обоснованны. Однако на выполнение всех мероприятий транспортной безопасности требуется около 1 млрд рублей. Такой суммы нет. Но мы стараемся максимально, исходя из тех средств, которые у нас есть, выполнять требования", - рассказал Сергей Маркин.
После заседания глава дептранса пояснил Волга Ньюс, что в самарском метрополитене 21 объект инфраструктуры и в отношении каждого составлен план мероприятий по обеспечению транспортной безопасности.
"Например, согласно требованиям, в подразделении транспортной безопасности метро должны работать 1000 человек. А у нас во всем МП трудоустроено около тысячи человек. Есть требования по установке интеллектуальной системы видеонаблюдения. В наших планах - постепенно решать эти вопросы. В этом году выделили 64 млн рублей. Планируется оснастить интеллектуальной системой видеонаблюдения одну станцию метро", - сообщил Сергей Маркин.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.