В Самаре вернут на линию горевший осенью белорусский трамвай

В Самару после ремонта привезли трамвай, в котором в прошлом году произошел крупный пожар. Об этом сообщил глава департамента транспорта Сергей Маркин.

"Трамвай восстановили. Его на днях привезли в Самару. Надеемся, что на этой неделе мы его примем", - рассказал глава дептранса на заседании комитета городской думы по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии.

Трамвай, о котором идет речь, - один из 12 составов, которые мэрия Самары купила у белорусского производителя. Пожар в нем произошел 11 ноября 2023 года. К счастью, никто не пострадал, но состав получил серьезные повреждения.

Следователи инициировали проведение проверки по факту происшествия. Однако на сегодняшний день результаты не объявлены.