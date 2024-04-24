Самарские студенты-международники посетили Совет Федерации

Визит самарских студентов был организован Региональным центром развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М.Примакова при Самарском университете при поддержке заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представителя от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарита Мухаметшина. Также в состав делегации вошли студенты Волгоградского государственного университета, которых курировал Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Горняков.

Программа посещения предусматривала экскурсию по историческому зданию Совета Федерации, в ходе которой будущие специалисты-международни ознакомились с открывшейся в день визита выставкой "Российские студенческие отряды: главное трудовое движение страны". Потом студентам удалось пообщаться с сенаторами - узнать из первых уст тонкости работы верхней палаты российского парламента, ее конституционные полномочия, а также роль и задачи комитетов Совета Федерации в работе по совершенствованию законодательства и развитию международного сотрудничества по парламентской линии.

Студенты задали сенаторам вопросы на тему внешней политики Российской Федерации и ее ключевых приоритетов в развитии сотрудничества со странами мира, а также попросили поделиться напутствием в выборе профессионального пути.

Отвечая на вопросы участников встречи, сенатор от Самарской области Фарит Мухаметшин подробно затронул вопрос развития межпарламентского сотрудничества, роль Совета Федерации, а также профильного комитета по международным делам в углублении регулярных контактов с коллегами-парламентариями из других стран, в том числе в рамках совместных рабочих групп с профильными комитетами зарубежных парламентов.

"Безусловно, мы работаем исходя из сложившихся международных реалий. Для вас не секрет, что власти государств Запада стремятся изолировать Россию и усилить санкционное давление на нашу страну… Сегодня особое внимание деятельности нашего комитета на межпарламентском уровне направлено на всестороннее углубление сотрудничества с дружественными странами. Происходящее сегодня формирование многополярного мироустройства является важнейшим процессом, ведущую роль в котором играют страны мирового большинства", - подчеркнул сенатор.

Фарит Мухаметшин отдельно остановился на активной работе Комитета СФ по международным делам с дружественными странами, в том числе с государствами исламской цивилизации, разделяющими российский подход к отстаиванию справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития. Более детально он рассказал о предстоящем в мае международном экономическом форуме "КазаньФорум-2024" (14-19 мая 2024 г. в Казани) и проходящей вместе с ним международной конференции Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" 16 мая 2024 г., участие в которой примет представительная делегация Совета Федерации и Комитета СФ по международным делам.

В завершение встречи Фарит Мухаметшин отметил важность налаживания сотрудничества между Центром им. Примакова при Самарском университете и Центром общественной дипломатии Волгоградского госуниверситета.

"С момента появления идеи о создании Центра и нашей совместной ее проработки с губернатором Дмитрием Азаровым и президентом Самарского университета Виктором Сойфером мы видели этот центр не только как дань памяти выдающегося российского дипломата и государственного деятеля Евгения Примаковя, но и как важный, один из опорных пунктов развития общественной дипломатии в стране", - подчеркнул парламентарий.