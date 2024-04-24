В четверг и пятницу, 25 и 26 апреля, в Самарской области ограничат движение на трассе М-5, сообщает "Поволжуправтодор".

Ограничение необходимо для монтажа верхних ферм П-образных опор и будет действовать на участке 984-985 км трассы с 2:00 по 03:00 и с 4:00 по 5:00 25 апреля, а также с 2:00 по 03:00 и с 4:00 по 5:00 26 апреля.