С 25 апреля в Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение на семи улицах

В Самаре из-за работ на теплотрассах в рамках подготовки к отопительному сезону с 6:00 25 апреля будет временно ограничено движение транспорта по семи участкам улиц.

До 1 июля будет перекрыта одна полоса движения по ул. Мяги после поворота с ул. Гагарина.

До 1 сентября будет перекрыто движение на участках:

- по ул. Блюхера на участке от дома № 89 по ул. Ивана Булкина до ул. Карбышева;

- по ул. Гастелло на участке от дома № 30 по ул. Гастелло до ул. Стара Загора и на участке от дома № 55 по Московскому шоссе до ул. Стара Загора;

- по Измайловскому переулку на участке от дома № 2 до дома № 23;

- по ул. Нагорной на участке от дома № 86 по ул. Ново-Вокзальной до дома № 23 по ул. Нагорной и на участке от дома № 47 по Ташкентскому переулку до ул. Пугачевской;

- по ул. Пугачевской на участке от дома № 73а до дома № 85а;

- по Третьему проезду на участке от дома № 25 по ул. Печерской до дома № 10 по ул. Корабельной.

Временные схемы организации дорожного движения опубликованы на сайте мэрии.