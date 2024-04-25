В 2024 г. акция "Бессмертный полк" в Самаре пройдет в онлайн-формате из соображений безопасности, так сообщили организаторы. В этой связи подготовлены другие форматы: социальные сети, мероприятия на предприятиях, в общественных местах, на транспорте, передает пресс-служба городского департамента транспорта.

Главный автобусный перевозчик "СамараАвтоГаз" приглашает горожан принять участие в ежегодной акции. Эта акция направлена на сохранение памяти в сердцах и умах народа об участниках Великой Отечественной войны.

Она проходит уже третий год по инициативе профсоюзной организации автобусного перевозчика и поддержке городского департамента транспорта.

Чтобы стать участником, необходимо прислать фотографии с рассказом о своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Портреты и рассказы будут размещены в салонах транспортных средств.

Информацию можно присылать на почту: samaraavtogaz.ru. В печатном виде (фото и рассказ) - по адресу: г. Самара, ул. Пугачевская, 73а. Материалы принимаются до 27 апреля 2024 г. с пометкой "Автобус Победы".

В течение всего мая праздничные фотопортреты будут украшать салоны автобусов, а самые трогательные истории будут опубликованы на канале #ПроТранспорт63.