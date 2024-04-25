В Самарской области пройдет первый региональный семейный форум "Жить вместе"

Первый региональный семейный форум "Жить вместе" - официальное мероприятие Года семьи в Самарской области. Форум пройдет при поддержке правительства Самарской области. Он состоится в субботу, 27 апреля, в 10:00 в региональном центре "Мой бизнес Самарской области" (ул. Молодогвардейская, 211).

Форум "Жить вместе" объединит семьи с детьми с ограниченными возможностям здоровья, государственные и общественные организации Самарской области для живого общения, прямого диалога, совместного творчества детей и родителей, а также информирования о том, какие возможные ресурсы и системы поддержки семей реализуются в Самарской области.

На форуме будут организованы различные событийные пространства. Это будут тематические площадки, где участники смогут получить консультации по различным вопросам жизнеустройства, дискуссионные площадки для живого общения и обсуждения самых насущных вопросов воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, а также семейные мастер-классы для детей, игры и аниматоры.

Напомним, Год семьи проводится в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, задавая вектор политического и социального развития государства в целом и нашего региона.