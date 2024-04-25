Летний детский отдых в Самаре: когда начнется сезон и как организуют работу лагерей

До летних каникул остается немного времени. В Самаре дети смогут провести их интересно и с пользой в пришкольных лагерях, оздоровительных центрах. Тему обсудили в городской думе.

1 июня стартует летняя оздоровительная кампания. В этом сезоне, по данным городского департамента образования, в Самаре будут работать 198 лагерей, где смогут отдохнуть 15278 детей.

Председатель думы Самары Алексей Дегтев отметил, что организация летнего отдыха молодежи - важнейшая сезонная задача.

"Необходимо создать условия, чтобы каждый ребенок смог качественно отдохнуть. Для этого в городе создана развернутая сеть учреждений различных типов", - сказал он.

В первый день лета откроют пришкольные лагеря. Более 8 тыс. детей будут находиться там полный день с получением трехразового питания и около 7 тыс. - неполный день, для них предусмотрены завтраки и обеды.

"В следующем году мы планируем увеличить количество школьных лагерей с трехразовым питанием. Этот вопрос уже согласован с региональным министерством образования", - сообщил Дегтев.

Длительность смен в большинстве лагерей составит 12 дней. Исключение составит "Волжский Артек" - там смены длятся по три недели. Кроме того, летом появятся палаточные лагеря.

Также говорили о реконструкции лагеря "Волгаренок", что расположен в Куйбышевском районе областной столицы.

"Территория была подтоплена, и постройки пришли в негодность. Есть предложение вместо старых деревянных домиков построить быстровозводимые модульные конструкции", - пояснил председатель думы.

Также депутаты обсудили строительство спортивных площадок на территориях школ. На этот раз речь шла о четырех учреждениях - №№ 27, 87, 94 и 153. Подобная работа ведется в городе не первый год, уже более 70 школ (почти половина от общего числа) Самары имеют всесезонные площадки. Средства на это выделяет министерство спорта региона.

Дегтев отметил, что директорам школ вместе с городским департаментом образования и районными администрациями необходимо подготовить подробные планы строительства объектов.

Более подробный материал - в новом номере газеты "Волжская коммуна" в пятницу, 26 апреля