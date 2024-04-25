Волонтеры Победы Самарской области раздадут 50 тыс. лент в рамках акции "Георгиевская лента"

Всероссийская акция "Георгиевская лента" стартовала в Самарской области 24 апреля 2024 года. В преддверии 9 Мая Волонтеры Победы по всему региону будут раздавать жителям главный символ воинской славы, доблести и чести, который объединяет миллионы жителей нашей страны.

"Георгиевская лента - это символ, который объединяет миллионы жителей нашей страны. Георгиевские ленты, которые в канун Дня Победы раздают землякам Волонтеры Победы на улицах городов и поселков - это память о подвигах, знак уважения, скорби и благодарности", - подчеркнул исполнительный директор Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов.

В Самарской области акция "Георгиевская лента" проходит с 24 апреля по 9 мая включительно, чтобы к празднованию Дня Победы каждый житель региона мог получить свою ленточку. В акции примут участие более 600 волонтеров. Они будут также рассказывать историю символа и правила его закрепления на одежде: с левой стороны, ближе к сердцу, в знак уважения к подвигу советских солдат и одной из важнейших страниц в истории нашей страны.

"Я считаю, что Георгиевскую ленту должен носить каждый, это память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Это важно, ведь мы должны знать свою историю и никогда не забывать ее. Георгиевская ленточка - это память, и я ношу ее с гордостью слева у сердца", - рассказала участница акции, Волонтер Победы Полина Мамбергер.

Получить Георгиевскую ленту можно будет во всех муниципальных образованиях региона. Адреса раздачи размещены на сайте георгиевскаяленточка.рф