В Самаре откроется пункт оценки для участников отбора на президентскую программу "Время героев"

Участники отбора на программу "Время героев", которые не смогли пройти тестирование, выполняя боевые задачи, но готовы пройти отбор, находясь в отпуске, могут это сделать в филиалах Президентской академии. Там начинают работу постоянно действующие пункты дистанционной оценки для участников отбора.

С 22 апреля ведется запись на тестирование в пункты оценки в Ростове-на-Дону и Симферополе. 15 мая к ним добавятся пункты еще в 43 городах: Самаре, Москве, Астрахани, Барнауле, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Выборге, Екатеринбурге, Иваново, Казани, Калининграде, Калуге, Кирове, Красногорске, Кургане, Липецке, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Перми, Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пятигорске, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске, Ставрополе, Тамбове, Твери, Туле, Ульяновске, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске и Чите.

Участники могут выбрать удобные дату, время и филиал Президентской академии, чтобы пройти тесты. Пройти тестирование в пунктах оценки можно будет до конца 2024 года.

"Еще на старте программы мы говорили о том, что сделаем все необходимое для обеспечения требуемых условий доступа наших героев к образовательной программе, - сообщил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - С учетом общего количества заявок, число которых превысило 44 тысячи, создание широкой сети центров тестирования было необходимо. Рассчитываем, что это создаст дополнительные удобства для наших военнослужащих".

Напомним, по поручению президента РФ в России реализуется долгосрочный проект "Время Героев". Благодаря ему участники СВО могут пройти подготовку, чтобы стать руководителями в органах власти и госкорпорациях. Первые участники проекта уже прошли тестирование, в том числе более ста из Самарской области. Среди них наш земляк из Сызрани, Герой России Александр Карамышев.

"Тестирование прошло хорошо, - поделился впечатлениями он. - Задания составлены очень понятно и доступно. У меня был выходной день, поэтому я спокойно смог пройти тестирование. Сложностей никаких не возникло, в целом все было достаточно просто".

Говоря о своем отношении к инициированной президентом Российской Федерации образовательной программе, Александр Карамышев отметил, что это своевременная инициатива: "Это здорово, когда участники СВО имеют возможность получить дополнительное образование. Это крайне необходимо. Во-первых, участники - уже проверенные люди, которые доказали свою преданность Родине. Во-вторых, это люди, способные принимать решения".

Участник отбора выразил уверенность в том, что опыт, полученный в ходе специальной военной операции, поможет ему продолжить работу на благо Родины и в мирное время: "Это опыт не только боевой, но и управленческий; он дал больше решимости, больше возможностей для принятия точных и верных решений в короткие сроки".

По словам организаторов, в программе используются самые передовые и самые эффективные тесты из тех, что существуют на данный момент. Оценка и отбор проводятся абсолютно беспристрастно, объективно и прозрачно.