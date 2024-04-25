На переправе Самара - Рождествено назначаются дополнительные рейсы

26 и 27 апреля на паромной переправе по маршруту Самара (Октябрьский спуск) - с. Рождествено назначаются дополнительные рейсы.

Отправление 26 апреля из Рождествено в 19:00.

Отправление 27 апреля из Самары в 11:00.