Tele2 первой из операторов адаптировала мобильное приложение под Apple Vision Pro

Tele2, российский оператор мобильной связи, провел дополнительные настройки мобильного приложения "Мой Tele2" для совместимости с шлемом смешанной реальности от Apple. Vision Pro позволяет совместить в процессе взаимодействия с цифровыми продуктами окна виртуальных программ и реальный мир.
С учетом высокого проникновения цифровых клиентов в абонентской базе оператор в последнем релизе обновлений учел возможность использования в шлеме Apple Vision Pro приложения "Мой Tele2".
Для этого команда провела дополнительные настройки. Tele2 также протестировала популярные сценарии в эмуляторе и с YouTube блогером Дмитрием Романенко непосредственно в шлеме дополненной реальности. Пользователь может управлять приложением как используя только взгляд и щипки, так и в режиме виртуального планшета, "прикасаясь" к приложению в воздухе. В "Мой Tele2" на Vision Pro, как и на обычном смартфоне, работает режим мультитач. Например, он нужен для команды вызова меню "Поделиться гигабайтами" — свайп двумя пальцами снизу вверх по экрану.
Приложением оператора ежемесячно пользуется более 20 млн уникальных пользователей. Основная задача команды развития "Мой Tele2" — делать процесс взаимодействия с услугами максимально удобным и комфортным для пользователя.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)