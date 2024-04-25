Tele2 первой из операторов адаптировала мобильное приложение под Apple Vision Pro

Tele2, российский оператор мобильной связи, провел дополнительные настройки мобильного приложения "Мой Tele2" для совместимости с шлемом смешанной реальности от Apple. Vision Pro позволяет совместить в процессе взаимодействия с цифровыми продуктами окна виртуальных программ и реальный мир.

С учетом высокого проникновения цифровых клиентов в абонентской базе оператор в последнем релизе обновлений учел возможность использования в шлеме Apple Vision Pro приложения "Мой Tele2".

Для этого команда провела дополнительные настройки. Tele2 также протестировала популярные сценарии в эмуляторе и с YouTube блогером Дмитрием Романенко непосредственно в шлеме дополненной реальности. Пользователь может управлять приложением как используя только взгляд и щипки, так и в режиме виртуального планшета, "прикасаясь" к приложению в воздухе. В "Мой Tele2" на Vision Pro, как и на обычном смартфоне, работает режим мультитач. Например, он нужен для команды вызова меню "Поделиться гигабайтами" — свайп двумя пальцами снизу вверх по экрану.

Приложением оператора ежемесячно пользуется более 20 млн уникальных пользователей. Основная задача команды развития "Мой Tele2" — делать процесс взаимодействия с услугами максимально удобным и комфортным для пользователя.