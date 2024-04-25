АО "Транснефть - Приволга" за первый квартал обследовало около 1,5 тыс. км магистральных трубопроводов

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги диагностики магистральных трубопроводов в первом квартале 2024 года. Обследовано около 1,5 тыс. км магистральных нефтепроводов.
За отчетный период выполнено 23 пропуска внутритрубных инспекционных приборов, проведена внутритрубная диагностика пяти подводных переходов трубопроводов через реки и водохранилище.
Исследование проводилось современными внутритрубными инспекционными приборами собственной разработки ПАО "Транснефть". Дефектоскопы позволяют обнаружить внутреннюю и внешнюю потерю металла, трещины, вмятины и расслоения, а также выявлять недостатки в изоляционном покрытии трубы. Диагностика с помощью внутритрубных инспекционных приборов обеспечивает наиболее точные результаты технического состояния линейной части магистральных трубопроводов, позволяет одновременно выявить различные типы дефектов.
Кроме того, завершена полная диагностика одного резервуара на производственном объекте в Самарской области. Такой проверке подлежит каждая емкость раз в десять лет. На четырех резервуарах проведено наружное диагностическое обследование и геодезические измерения.
Диагностика проводится в целях поддержания бесперебойного функционирования системы трубопроводного транспорта. По ее результатам в случае необходимости принимаются решения о проведении ремонтных мероприятий.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее