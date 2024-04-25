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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" за первый квартал обследовало около 1,5 тыс. км магистральных трубопроводов

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги диагностики магистральных трубопроводов в первом квартале 2024 года. Обследовано около 1,5 тыс. км магистральных нефтепроводов.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

За отчетный период выполнено 23 пропуска внутритрубных инспекционных приборов, проведена внутритрубная диагностика пяти подводных переходов трубопроводов через реки и водохранилище.

Исследование проводилось современными внутритрубными инспекционными приборами собственной разработки ПАО "Транснефть". Дефектоскопы позволяют обнаружить внутреннюю и внешнюю потерю металла, трещины, вмятины и расслоения, а также выявлять недостатки в изоляционном покрытии трубы. Диагностика с помощью внутритрубных инспекционных приборов обеспечивает наиболее точные результаты технического состояния линейной части магистральных трубопроводов, позволяет одновременно выявить различные типы дефектов.

Кроме того, завершена полная диагностика одного резервуара на производственном объекте в Самарской области. Такой проверке подлежит каждая емкость раз в десять лет. На четырех резервуарах проведено наружное диагностическое обследование и геодезические измерения.

Диагностика проводится в целях поддержания бесперебойного функционирования системы трубопроводного транспорта. По ее результатам в случае необходимости принимаются решения о проведении ремонтных мероприятий.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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