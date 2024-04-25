АО "Транснефть - Приволга" за первый квартал обследовало около 1,5 тыс. км магистральных трубопроводов

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги диагностики магистральных трубопроводов в первом квартале 2024 года. Обследовано около 1,5 тыс. км магистральных нефтепроводов.

За отчетный период выполнено 23 пропуска внутритрубных инспекционных приборов, проведена внутритрубная диагностика пяти подводных переходов трубопроводов через реки и водохранилище.

Исследование проводилось современными внутритрубными инспекционными приборами собственной разработки ПАО "Транснефть". Дефектоскопы позволяют обнаружить внутреннюю и внешнюю потерю металла, трещины, вмятины и расслоения, а также выявлять недостатки в изоляционном покрытии трубы. Диагностика с помощью внутритрубных инспекционных приборов обеспечивает наиболее точные результаты технического состояния линейной части магистральных трубопроводов, позволяет одновременно выявить различные типы дефектов.

Кроме того, завершена полная диагностика одного резервуара на производственном объекте в Самарской области. Такой проверке подлежит каждая емкость раз в десять лет. На четырех резервуарах проведено наружное диагностическое обследование и геодезические измерения.

Диагностика проводится в целях поддержания бесперебойного функционирования системы трубопроводного транспорта. По ее результатам в случае необходимости принимаются решения о проведении ремонтных мероприятий.