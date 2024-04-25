Добро пожаловать: "Ростелеком" представил облачное решение для управления гостиничным бизнесом

"Ростелеком" запустил облачное решение для гостиничного бизнеса — систему "Цифровой отель". Оно поможет автоматизировать ключевые процессы управления бизнесом любого масштаба — от небольшого семейного отеля до крупной сети. Отечественная система PMS (Property Management System, система управления недвижимостью) позволит отелям заменить программное обеспечение иностранных вендоров на новый гибкий и масштабируемый инструмент для повышения эффективности бизнеса. Компания представила решение в рамках Дня гостиничного ИТ в Москве.
"Цифровой отель" — это платформа для интеграции и централизованного управления данными отеля, позволяющая предоставить гостям более персонализированный и высококачественный сервис. Гостиничная индустрия, включая небольшие отели, гостевые дома, крупные отельные комплексы, сети и апартаменты, традиционно сталкивается с такими сложностями, как несистемность информации, отсутствие автоматизации процессов и ограниченные возможности аналитики. PMS-cистема "Цифровой отель" обеспечивает централизованное и безопасное хранение персональных данных гостей, информации о бронированиях, заселении и выселении, оцифровывает рутинные операции, управляет чеками и счетами, а также позволяет создавать разнообразные и точные отчеты на основе фактических данных о работе отеля для принятия обоснованных решений.
В настоящее время доступна как десктопная, так и web-версия "Цифрового отеля", которая интегрируется со сторонними системами управления, например, системами бронирования, финансовыми платформами и ERP. Если в отеле уже подключены другие сервисы "Ростелекома" — IPTV, Wi-Fi или виртуальная АТС, они также легко интегрируются в новое решение. В дальнейшем система охватит и другие продукты компании, включая видеонаблюдение и умные экраны.
"Многие российские отели ранее использовали зарубежные системы, часто этого требовали международные гостиничные операторы, в сети которых они входили. Сегодня значительно вырос интерес отельеров к отечественным разработкам, которые можно оперативно внедрять, обновлять и интегрировать с другим ПО. Отвечая на этот запрос, "Ростелеком" предлагает гостиничному бизнесу гибкое и безопасное решение, которое поможет увеличить выручку и улучшить сервис для гостей. Важным преимуществом нашего решения является размещение в облаке компании и поддержка в режиме 24/7 для бесперебойной работы всех интегрированных в систему сервисов и защиты данных. Таким образом, отели смогут сконцентрироваться на том, за что их выбирают и любят гости, — на создании комфортной атмосферы для отдыха или работы в любой точке России", — говорит Александр Яресько, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента ПАО "Ростелеком".
Пилотной площадкой для внедрения "Цифрового отеля" стал петербургский отель UNO, где протестирован весь функционал решения.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)