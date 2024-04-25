В правительстве региона прошло заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

В среду, 24 апреля, состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Самарской области, которое провела и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Наталья Катина.

Члены комиссии обсудили мероприятия, которые проводятся в регионе субъектами системы профилактики в целях воспитания гражданственности, патриотизма и нравственности, приобщения подростков к занятиям творчеством и спортом. Важной темой, рассмотренной на совещании, стала профилактическая работа, направленная на предупреждение вовлечения подростков и молодежи в экстремистскую деятельность.

"Крайне важно оградить от преступного влияния прежде всего детей и подростков, так как в силу возраста они не обладают необходимым опытом и критическим мышлением и могут попасть под влияние идеологии насилия и экстремистских позиций. Учитывая современные возможности, которые позволяют преступникам использовать для работы с молодежью информационно-коммуникативные технологии, нам необходимо эффективно противостоять им и в сети Интернет", - отметила Наталья Катина, открывая совещание.

По информации департамента правового обеспечения и организационной деятельности министерства молодежной политики, центр информационной безопасности молодежи ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики", подведомственный министерству, на постоянной основе проводит мониторинг электронных и печатных средств массовой информации, социальных сетей для выявления экстремистских материалов, фактов посещения несовершеннолетними сайтов, содержащих призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности.

За первый квартал текущего года было выявлено 293 ссылки в сети Интернет, содержащие противоправный контент. Из них было заблокировано 243 ссылки, остальные находятся на рассмотрении. Отработано 112 аккаунтов, содержащих экстремизм, терроризм, нарушение конституционного строя, дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области также осуществляется мониторинг интернет-ресурсов, в том числе тематических групп и личных аккаунтов в социальных сетях. В этом году в управление Роскомнадзора по Самарской области направлена информация в отношении 50 интернет-ресурсов, где размещены материалы, внесенные в федеральный список экстремистских материалов, 45 из них заблокированы.

Системная работа в рамках противодействия вовлечению подростков и молодежи в экстремистскую, деструктивную деятельность выстроена областным министерством образования и науки. Руководитель управления общего образования министерства Татьяна Лапшова рассказала, что для выявления обучающихся с деструктивными проявлениями в образовательных учреждениях организуется социально-психологическое тестирование. По его итогам с ребятами проводятся дополнительные исследования и формируются планы индивидуальной и групповой профилактической работы.

Ежегодно классные руководители проводят социометрическое исследование, которое позволяет изучить социальные отношения внутри класса. В педагогический инструментарий входят также мониторинговые исследования (например, работы школьных служб примирения, внутришкольных конфликтных комиссий), ежегодное анонимное анкетирование обучающихся по вопросам отношения к лицам других национальностей, мониторинг аккаунтов обучающихся в социальных сетях. Отметим, что Самарская область - один из немногих регионов, где во всех образовательных организациях созданы и функционируют службы примирения.

Активизации работы с трудными подростками способствует появление в текущем учебном году в образовательных организациях Самарской области советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями и координаторов российского движения детей и молодежи "Движение первых". На уровне образовательной организации советник становится наставником обучающихся, склонных к деструктивному поведению. К апрелю 2024 года такой деятельностью охвачены 4908 обучающихся "группы риска" по итогам социально-психологического тестирования и 2599 обучающихся, состоящих на профилактическом учете.

Важным направлением работы служит постоянное совершенствование подготовки педагогических работников в части профилактики девиантного поведения учащихся. По итогам заседания комиссии были даны протокольные поручения, в том числе организация обучения педагогических работников образовательных организаций по вопросам профилактики распространения криминальных субкультур среди несовершеннолетних.

Члены комиссии обсудили вопрос профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Самарской области. Представитель Главного управления МВД России по Самарской области Татьяна Гордеева рассказала, что в 2023 году правоохранительными органами был принят целый комплекс мер, направленных на своевременную профилактику, выявление и пресечение правонарушений миграционного законодательства. Сотрудниками полиции было пресечено административных правонарушений в этой сфере на 34,8% больше, чем за 2022 год. В отношении 95 несовершеннолетних иностранных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях в сфере миграционного законодательства, что на 115,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сотрудники ПДН Главка проводят еженедельный анализ оперативной обстановки, связанной с совершением правонарушений подростками-мигрантами, устанавливают причины и условия их совершения, принимают профилактические меры. Территориальные УВД проводят рейды по местам концентрации несовершеннолетних с целью выявления подростков-мигрантов, незаконно находящихся на территории региона. Принятые меры позволили в 2023 году сократить количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в отношении несовершеннолетних, на 35,2%.

В текущем году тенденция продолжается. За первый квартал 2024 года в отношении несовершеннолетних иностранных граждан составлен 21 протокол об административном правонарушении в сфере миграционного законодательства. 15 человек помещены в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Самарской области. В последующем в отношении шести подростков (жителей республик Таджикистан и Узбекистан) были приняты меры о штрафе и выдворении с территории РФ.

Отдельное внимание совместно с министерством образования уделяется работе по выявлению несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению и поставленных на миграционный учет, но не посещающих образовательные организации, с целью их вовлечения в образовательный процесс.