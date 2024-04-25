В Самаре на комиссии Госсовета обсудили предложения в нацпроект "Культура"

В четверг, 25 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Государственного Совета России по направлению "Культура". Участвовали в обсуждении вопросов министр культуры РФ Ольга Любимова, главы регионов страны, руководители учреждений культуры, профессионального и дополнительного образования, представители общественных организаций и творческих объединений.

В этот раз заседание комиссии было посвящено реализации послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию. В частности, на повестке стояли вопросы выработки подходов и обоснованных предложений по самым актуальным направлениям развития сферы культуры и искусств с учетом запуска новых национальных проектов с 2025 года.

"В своем послании наш президент Владимир Владимирович Путин определил стратегические задачи, решение которых принципиально важно для уверенного долгосрочного развития нашей страны и улучшения условий жизни граждан. Сегодня нам необходимо сосредоточить внимание на тех направлениях развития отрасли культуры, которые помогут сделать учреждения культуры и искусства востребованными у граждан, - отметил Дмитрий Азаров. - Для этого, безусловно, необходимо продолжать работу по обновлению инфраструктуры, поиску новых форм взаимодействия с населением. Думаю, вы согласитесь со мной, что этого невозможно добиться без подготовки и привлечения кадров в сферу культуры и искусств. Не менее значима необходимость сохранения богатого исторического, культурного наследия России".

Министр культуры России отметила, что фактические показатели исполнения нацпроекта значительно превысили плановые. По словам Ольги Любимовой, за последние годы по всей стране было построено, реконструировано и капитально отремонтировано почти 2700 объектов организаций культуры. Более чем шесть тысяч учреждений получили современное оборудование. Поддержано свыше 7,5 тысячи творческих инициатив и проектов. Число участников культурно-просветительских программ для школьников стремительно приближается к отметке 400 тысяч. Полмиллиона человек участвует в добровольческой деятельности в сфере культуры. Более 10 миллионов школьников и студентов стали участниками проекта "Пушкинская карта".

"Наша задача - развивать программу, обеспечить безопасность ее реализации, привлекать новые организации культуры, расширять диапазон и качество проводимых мероприятий", - обозначила министр.

В Самарской области в рамках нацпроекта "Культура" модернизировано 71 учреждение культуры - сельские ДК, детские школы искусств, музеи, театры. Создано 36 модельных библиотек, во всех 10 городах области открыты виртуальные концертные залы, приобретено семь автоклубов.

Ольга Любимова добавила, что минкультуры планирует реализовать новые проекты и программы, направленные на развитие сферы, включая ремонт и модернизацию учреждений, поддержку талантливых жителей России, решение кадровых вопросов.

"Владимир Владимирович Путин сообщил о запуске с 2025 года еще одной программы, очень долгожданной для всех нас, - "Земский работник культуры". Сегодня в России 90 тысяч учреждений культуры, в которых работает 600 тысяч человек. За последние годы мы наблюдаем положительную динамику: все больше молодых специалистов приходят работать в отрасль. Вместе с тем очевидно, что в село они идут работать не очень охотно, - отметила министр культуры РФ. - Там нужны специалисты. В целях привлечения сотрудников и была разработана программа "Земский работник культуры", позволяющая решить кадровый вопрос в сельских населенных пунктах и малых городах, повысить престиж профессии".

В настоящий момент не хватает более чем 16 тысяч человек. Планируется, что в рамках программы специалист, решивший переехать жить и работать в сельском доме культуры Дальнего востока, Донбасса и Новороссии, получит единовременную выплату до двух миллионов рублей, один миллион планируется выплачивать в остальных субъектах страны.

"Это позволит уменьшить существующую кадровую потребность на 65%", - считает министр.

Выплату можно будет направить на приобретение жилья, транспорта или иные нужды.

Губернатор региона, руководитель комиссии Госсовета РФ по культуре поблагодарил Ольгу Любимову и всех сотрудников минкультуры за совместную продуктивную работу, в том числе в рамках реализации нацпроекта, поддержку предложений и инициатив, выработанных на заседаниях комиссии.

"Регионы чувствуют вашу поддержку, ваше внимание, ваше понимание запроса, который идет от регионов. Спасибо, что вы откликаетесь, - обратился Дмитрий Азаров к руководству федерального министерства. - Все наши чаяния и нужды очень хорошо понимаете, отстаиваете запросы, которые идут от регионов, и в первую очередь обращаете внимание на приведение в порядок существующей инфраструктуры. Мы здесь имеем полную поддержку от минкультуры. Ольга Борисовна, и вам готовы подставить плечо".

"Вам, Дмитрий Игоревич, большое спасибо. Именно благодаря такой слаженной командной работе с регионами и благодаря национальному проекту мы лучше узнали друг друга. Министерству стало понятно, в чем особенности федеральных округов, особенности работы в сельской местности, о которых министерство культуры имело представление, но так глубоко погрузиться позволила наша общая многолетняя работа в рамках нацпроекта. В этом смысле мы готовы продолжать наш труд и с новыми силами, как только все решения будут приняты, ринуться в бой", - сказала в ответ Ольга Любимова.

Дмитрий Азаров отметил профессионализм и эффективность в работе всей команды министерства культуры РФ.

"На звонки, на просьбы коллеги отзываются немедленно. В регионах в сфере культуры работает много творческих людей, но коллеги всегда находят время для того, чтобы выслушать, понять суть предложения и откликнуться", - подчеркнул губернатор.

Он также поблагодарил участников заседаний комиссии за совместную работу, благодаря которой озвученные инициативы нашли свое отражение в реальных программах и проектах национального проекта "Культура".

"Очень надеюсь, что наши предложения, которые мы будем дополнительно вырабатывать, в том числе при реализации проекта "Земский работник культуры", также будут находить свою реализацию и воплощение в жизнь", - добавил глава Самарского региона.

Во время заседания министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин отметил, что за последние годы серьезно обновилась инфраструктура учреждений культуры. Но еще ряд зданий требуют капитального ремонта и оснащения современным оборудованием. Следовательно, финансирование этого направления работы необходимо продолжить.

"Необходимо отметить четкую структуру, грамотно налаженный процесс реализации национального проекта "Культура", прозрачность целей и ставящихся задач. Дальнейшая реализация проекта была бы оптимальна для регионов и имела бы большое значение для развития сферы культуры, позволяя вывести оказание услуг населению на качественно новый уровень", - считает он.

Алексей Бетехтин озвучил ряд инициатив для включения в программы нацпроекта. Так, он предложил устанавливать модульные конструкции зданий домов культуры. Это, по его мнению, позволит сократить временные затраты на строительство, а также более целесообразно для применения, поскольку сельские территории получат новые строения с новой инженерной инфраструктурой. Кроме того, он отметил необходимость оснащения библиотек транспортом, чтобы проводить выездные мероприятия, в том числе для людей с ограничениями по здоровью.

В ходе обсуждения министр культуры Алтайского края Елена Безрукова обратила внимание на важность строительства новых детских школ искусств.

"Мы много лет работаем над концепцией развития художественного образования и понимаем, что нам важно увеличивать контингент, процент охвата детей определенного возраста дополнительным образованием. Без появления новых школ принципиально этот показатель не изменить, - считает она. - Детские школы искусств - это наша база, из которой потом вырастает вся наша отрасль".

Глава региона отметил важность озвученной инициативы и обратил внимание на опыт Самарской области. В регионе успешно реализуется практика, когда в одном здании располагаются Дом ремесел и детская школа искусств.

Елена Безрукова также обратила внимание на необходимость увеличения количества кинозалов, чтобы отечественный кинематограф, в том числе региональный, имел широкую прокатную базу. По ее мнению, точки кинопоказов должны быть не только в больших городах, но и в крупных селах - с соответствующей комплектацией оборудования в зависимости от численности населения. Помимо прочего, она предложила разработать единые методики создания музеев и экспозиций, посвященных событиям специальной военной операции, героям и защитникам Отечества.

"Музеи СВО есть практически во всех населенных пунктах. Например, в Самарской области - во всех школах. Коллеги, давайте сами поработаем, ведь все необходимые методические материалы у нас есть. Давайте на одном из заседаний комиссии посмотрим лучшие практики, выработаем модельные предложения. Мне кажется, это в наших силах. Мы должны вырабатывать, определять лучшие подходы и тиражировать их в регионах, не перекладывая ни на кого ответственность. Давайте проявим инициативу, а коллеги из минпросвещения и минкультуры посмотрят наши предложения", - отметил Дмитрий Азаров.

Отдельное внимание на заседании было уделено расширению возможностей "Пушкинской карты". Министр культуры Кировской области Даниил Дворцов уверен, что формировать культуру на основе традиционных российских духовно-народных ценностей, исторических и национальных традиций необходимо с раннего возраста. В связи с этим он предложил рассмотреть возможность распространения действия "Пушкинской карты" и на детей в возрасте 7-13 лет.

Дмитрий Азаров для отработки этого вопроса предложил создать рабочую группу. С ним согласилась Ольга Любимова, поскольку эта инициатива требует особой тщательности и учета всех аспектов.

Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова обратила на ряд моментов, которые необходимо учесть в рамках программы "Пушкинская карта". В частности, на скорейшее внедрение в учреждениях культуры специального программного комплекса, которой позволит проверять фамилии предъявителей билетов. При этом, по ее мнению, следует установить дополнительные ограничения, чтобы владелец карты на одно мероприятие мог приобретать не более одного билета. Помимо прочего, Ирада Аюпова считает, что в контексте развития кластера креативных индустрий действие "Пушкинской карты" распространить и на индивидуальных предпринимателей.

Модернизация инфраструктуры культуры, раскрытие творческого потенциала граждан, расширение доступности культурных благ, в том числе с применением цифровых технологий, выдвигают новые требования к профессиональным компетенциям сотрудников учреждений культуры. О современных тенденциях развития системы профессионального образования в сфере искусства рассказал ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский.

Руководитель образовательного учреждения подчеркнул, что российской образование в области культуры и искусств является одним из наиболее востребованных, конкурентоспособных и признанных во всем мире. Именно поэтому в стране сохраняется отечественная трехуровневая система подготовки творческих кадров: детская школа искусств - училище - вуз.

"Воспитание кадров в области искусств не предполагает изменения методик и сроков обучения. Поэтому в состав программы "Профессионалитет" не нужно включать средние профессиональные образовательные организации, сохранив все лучшее, что есть сейчас", - считает Александр Рыжинский.

С ним согласился ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский: "Наша система образования в сфере культуры и искусств - это наш своего рода стратегический запас. Она доказывает свою эффективность и получает всеобщее признание. Давайте дальше это беречь и сохранять. А если потребуется, наши великие мастера, там, где нужно, сами что-то поменяют, сделают лучше и современнее".

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин отметил, что Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация.

"Мечты, свершения наших предков, старших поколений стали достижимыми, и мы гордимся этими достижениями, - подчеркнул глава государства. - А завтрашний день страны определят устремления нынешнего, молодого поколения. Его становление, его успехи, жизненные ориентиры, которые пройдут любую проверку на прочность, - это важнейший залог и гарантия суверенитета России, продолжение нашей истории".

Именно поэтому было принято решение о запуске нового, по сути, межведомственного национального проекта "Молодежь России". Он будет нацелен на реализацию мероприятий по выявлению талантливых детей и молодежи, программ воспитания, продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей. В том числе через создание просветительского контента, развитие и поддержку наставничества, добровольчества, гражданской активности молодежи, привлечение героев и бойцов специальной военной операции к воспитательной деятельности.

"Мы поддерживаем инициативу президента по созданию нового нацпроекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, и готовы, со своей стороны, внести предложения по его наполнению", - отметил в ходе заседания Дмитрий Азаров и напомнил, что тема патриотического воспитания молодежи поднимается буквально на каждом заседании комиссии Госсовета по культуре. - Сегодня очень важны новые, эффективные формы работы по воспитанию патриотизма и гражданственности, опирающиеся на современные технологии, креативные идеи, активную общественную инициативу".

Губернатор отметил - в рамках деятельности комиссии проводится мониторинг патриотической работы в регионах, и с каждым годом их количество возрастает.

"Они обретают межрегиональный, всероссийский и международный статус. При организации мероприятий налажено тесное межведомственное сотрудничество с органами и учреждениями сферы образования, молодежной политики, общественными организациями. Эту работу с подрастающим поколением необходимо продолжать. Поэтому в сфере нашего особого внимания - поддержка и реализация культурных, просветительских, образовательных, исторических, творческих проектов, основанных на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Ценностях, ориентированных, прежде всего, на подрастающее поколение, молодежь", - добавил губернатор.

Ряд регионов во время заседания высказали дополнительные предложения, в том числе, направленные на сохранение историко-культурного наследия, представили свои уникальные проекты и практики для тиражирования по всей стране.

В завершение обсуждения Дмитрий Азаров поблагодарил участников заседания за качественную и профессиональную подготовку предложений. Все они будут оформлены протоколом, который послужит основой для дальнейшей работы и решения стоящих задач в сфере культуры.

"Приглашаем к диалогу, будем с вами советоваться, проговаривать те или иные решения, - обратилась Ольга Любимова к участникам заседания. - Нам очень важен этот диалог. Дмитрий Игоревич, спасибо вам большое, что нас собираете и мы имеем возможность проговорить по всем вопросам, а потом, как следует, в течение года по этим направлениям очень слаженно работать".

"Сегодня национальный проект "Культура" - это гораздо больше чем инфраструктура, чем поддержка искусства - сегодня это передовая борьба за суверенитет нашего государства, сохранение наших традиционных ценностей. И новые регионы страны, которые вернулись к родным берегам, требуют особого внимания и поддержки. Культурный фронт не менее важен, чем фронт там, в зоне специальной военной операции. Что мы там защищаем? Да в первую очередь свои традиции, свою культуру, свое право жить по заветам предков. Это и есть наша великая российская культура", - подчеркнул Дмитрий Азаров, завершая обсуждение.

Он поздравил всех с наступающими праздниками и пригласил принять участие в антифашистском форуме, который начнется в Самаре уже 1 мая.

"В прошлом году это был фестиваль "Гитары в строю", а в этом году целый форум, поскольку, помимо артистов, приедут еще и ведущие политологи из разных стран. Это люди доброй воли, которые приезжают сюда, чтобы поддержать нашу борьбу с нацизмом, самой разрушительной и бесчеловечной идеологией в истории человечества. Таких людей во всем мире становится все больше. И если у кого-то будет возможность, мы рады будем вас видеть как почетных гостей этого события, - обратился к аудитории губернатор Самарской области. - От всей души поздравляю вас с главным праздником нашей страны, святым днем - Днем Победы. Его мы отмечаем с особым смыслом, чувством в нынешние времена проведения специальной военной операции. Я знаю, что во всех регионах подготовлены памятные, торжественные, просветительские проекты, которые уже реализуются. Коллеги, с праздников вас! Враг будет разбит, победа будет за нами!"