В центре Самары в День победы запретят продажу алкоголя: список улиц

Правительство Самарской области опубликовало распоряжение о полном запрете на продажу алкогольной продукции 9 мая.

"Установить в день проведения торжественных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая с 8:00 до 23:00 полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Самары", - отмечается в распоряжении.

Запрет распространяется на продажу на нескольких улицах:

ул. Вилоновской от Фрунзе до Галактионовской (нечетная сторона - дома №№ 1-21, четная - дома №№ 2а-26);

ул. Галактионовской от Ленинградской до Вилоновской, нечетная сторона - дома №№ 37-145, четная - дома №№ 36-102а);

ул. Красноармейской от Максима Горького до Галактионовской, нечетная сторона - дома № 1к1-41а, четная - №№ 2а-30);

ул. Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской, нечетная сторона - дома №№ 177-181, четная - №№ 176-210);

ул. Молодогвардейской от Ленинградской до пер. Студенческий (нечетная сторона - дома №№ 1-151, четная - №№ 74-202);

ул. Максима Горького от Красноармейской до Вилоновской, нечетная сторона - дома №№ 1-131б, четная - дома отсутствуют).

Указанный запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.