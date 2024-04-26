В Самаре состоится онлайн-лекторий "Поддержка социально ориентированных НКО: возможности и ресурсы"

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В пятницу, 26 апреля, в 11:00 в рамках федерального проекта "Добрые новости" состоится онлайн-лекторий "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области: возможности и ресурсы (на примере полномочий министерства экономического развития и инвестиций Самарской области)".