В Сызрани при тушении пожара найдено тело мужчины

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В четверг, 25 апреля, в 18:11 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в доме 15 на ул. Карельская в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.