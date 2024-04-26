В Самарской области пройдет международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю"

Со 2 по 5 мая в Самарской области во второй раз пройдет международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю". Его проведение анонсировал губернатор Дмитрий Азаров в ходе прямой линии, которая состоялась накануне, 24 апреля.

"В прошлом году мы впервые в новейшей истории мира провели антифашистский фестиваль на территории Самарской области. Для нашей страны и международной общественности это стало очень заметным событием, потому что именно Россия противостоит нацизму, этому главному злу человечества. Ни одна другая идеология не нанесла большего ущерба человечеству, чем нацистская. Только наша страна потеряла 27 миллионов человек из-за нацизма! И сегодня мы не дадим ему поднять голову. Наши воины как раз этому противостоят. На форум к нам вновь приедут люди доброй воли со всего мира - поддержать нашу Родину в борьбе с нацизмом, поддержать президента страны Владимира Владимировича Путина. В этом году фестиваль приобрел формат форума, к нам приедут ведущие политологи нашей страны и из-за рубежа, и мы будем говорить о решающем вкладе нашей страны в борьбу с нацизмом, подтвердим ведущий вклад нашего народа в победу над ним. Мы поговорим об этом в том числе с международными экспертами и заявим вновь нашу Самарскую область как центр антифашистского, антинацистского движения в мире", - подчеркнул глава региона.

Впервые международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю" прошел в Самарской области с 1 по 6 мая 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области. Фестиваль превратил Самарский регион в один из центров антифашистского движения не только России, но и всего мира. За шесть дней фестиваля более 50 тысяч жителей и гостей Самарской области смогли посетить 14 фестивальных концертов зарубежных артистов из разных стран мира - Великобритании, Франции, Испании, Италии, Словении, Литвы, Финляндии, Никарагуа и других, принять участие в пяти просветительских мероприятиях и нескольких тематических акциях. Успех фестиваля вызвал огромный общественный резонанс как в нашей стране, так и за рубежом. The Times, американский Newsweek и многие другие писали о мероприятии в критикующем аспекте и негативном ключе.

В этом году организаторами фестиваля было принято решение о проведении на территории Самарской области уже не просто фестиваля антифашистской песни, а международного антифашистского форума деятелей культуры "Гитары в строю". В преддверии Дня Победы в рамках форума пройдут не только выступления российских и зарубежных музыкантов и исполнителей, но также научные конференции с участием выдающихся зарубежных и российских историков на тему "Историческое значение решающей роли СССР и Красной Армии в достижении победы над нацистской Германией и актуальные уроки этой Победы".

Также будет проведена встреча в формате круглого стола, в которой примут участие российские и иностранные политологи, журналисты, общественные деятели и деятели культуры. Тема круглого стола - "Актуальные уроки Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне в контексте современного международного антифашистского движения" - логически продолжает тематику научной конференции.

Научные обсуждения и дискуссии состоятся 2 и 3 мая, их участниками станут крупнейшие специалисты из Европы и Северной Америки, в том числе профессор Ричард Саква (университет города Кент, Великобритания), профессор Джеффри Робертс (Корк, Ирландия), профессор Александр Хилл (Калгари, Канада), профессор Кристофер Рид (Уорик, Великобритания), а также крупнейшие отечественные специалисты, среди которых руководитель Центра по изучению истории Великой Отечественной войны ИРИ РАН Сергей Кудряшов; Алексей Исаев, ведущий научный сотрудник Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации; Алексей Безугольный, доктор исторических наук и ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН; а также самарские ученые: Сергей Буранок, д.и.н., профессор Самарского государственного социально-педагогического университета; Евгений Шматов, к.и.н., доцент Самарского государственного университета путей сообщения; Михаил Чирков, к.и.н., доцент Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева; Михаил Леонов, проректор по воспитательной работе и молодежной политике Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, заведующий кафедрой отечественной истории и историкографии, профессор и многие другие.

В рамках музыкальной программы форума "Гитары в строю" состоятся выступления артистов из России, Италии, Великобритании, Колумбии, Словении, Черногории, Китая и Сербии на концертных площадках по всей Самарской области, включая Тольятти, Красный Яр, Шигоны, Рощинский, Большую Глушицу, Челно-Вершины и др. Значимой составляющей программы Форума станут выступления зарубежных артистов перед воинами Российской Армии и участников СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в военных госпиталях и санаториях.

Международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю" станет одним из ключевых событий, проходящих в рамках празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, и будет в значительной мере способствовать объединению людей доброй воли разных стран мира против возрождения фашизма. Форум укрепит образ России как страны, играющей решающую роль в борьбе с неонацизмом, и покажет всему миру, что ученые и деятели культуры с открытой политической позицией поддерживают Россию.