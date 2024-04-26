Паводок в Самарской области: За сутки новых подтоплений не произошло

В пятницу, 26 апреля, на территории Самарской области подтоплено 96 частных жилых домов, 296 приусадебных участков и три низководных моста.

Эвакуировано семь человек, детей нет.

За сутки освободились от воды 16 жилых домов в Волжском и Кинельском районах и 158 приусадебных участков в Волжском, Богатовском, Красноярском, Борском Кинельском районах и г. Кинель.

За сутки новых подтоплений не произошло. Обстановка с паводком остается на контроле, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.