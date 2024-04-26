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Облправительство Власть и политика

В Самаре реконструируют Безымянскую подстанцию

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и генерального директора ПАО "Россети Волга" Александра Гаврилова. Участие в совещании также приняли представители правительства Самарской области, руководство энергокомпании и филиала. В ходе встречи обсуждались различные аспекты взаимодействия в сфере развития электросетевого комплекса и обеспечения надежного электроснабжения региона.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"С руководством компании мы находимся в постоянном контакте, о чем свидетельствуют наши регулярные рабочие встречи. Такой подход позволяет своевременно принимать необходимые решения, по нашим совместным инфраструктурным проектам. А это, в свою очередь, позволяет продвигаться в решении общих задач более динамичными темпами", - отметил губернатор.

В минувшем году компания "Россети Волга" вела активную многоплановую деятельность на территории Самарской области. Финансирование инвестпрограммы составило более 2,4 млрд рублей. Также велась работа по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети" объектов жилищного строительства, здравоохранения, агропромышленного комплекса, предприятий малого и среднего бизнеса. Суммарно за год было исполнено более четырех тысяч заявок и выдано 99,6 МВт мощности.

Еще одной ключевой темой встречи стало начало массовых ремонтных работ после завершения осенне-зимнего периода 2023-2024 годов. На работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования в текущем году выделено свыше 671 млн рублей. Еще более 2,5 млрд рублей предусмотрено на финансирование инвестпрограммы.

Среди приоритетных проектов - реконструкция подстанции 110 кВ Безымянка-2 в Самаре, а также реализация проектов по повышению надежности электроснабжения в Красноярском районе и в селе Александровка Ставропольского района.

"Самарская область - один из наиболее динамично развивающихся регионов России, - отметил генеральный директор ПАО "Россети Волга" Александр Гаврилов. - Задача энергетиков - опережающими темпами развивать современную электросетевую инфраструктуру для обеспечения потребностей региона в электроэнергии. Работа эта активно ведется в постоянном конструктивном сотрудничестве с губернатором и правительством области".

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