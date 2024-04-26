"Тольяттиазот" получил федеральную награду в области корпоративных медиа

"Тольяттиазот" получил награду ежегодного национального конкурса "Лучшее корпоративное медиа России — 2024". Проект компании "Видеоэкскурсия на завод" победил в номинации "Клиентские медиа/корпоративный фильм". Церемония награждения лауреатов состоялась в Москве.
Концепция проекта имеет профориентационную направленность. В видеоэкскурсии гид проводит зрителей по основным локациям завода, параллельно рассказывая о ключевых продуктах компании. Коллаборация реальной картинки, графических элементов и анимации позволяет в доступной форме рассказать об объектах предприятия и технологических процессах.
Каждая часть экскурсии сопровождается ярким примером. Так, высота гранбашни агрегата по производству карбамида № 3 ТОАЗа сравнивается с Эйфелевой башней, химические предприятия страны — с планетами Солнечной системы и так далее. Отдельный блок посвящен социальному пакету и корпоративной культуре компании.
Федеральный конкурс "Лучшее корпоративное медиа России" проводится Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКРМ) в 21 раз. Участники — крупнейшие российские компании и средства массовой информации. В 2023 году в рамках конкурса корпоративная газета "Тольяттиазота" "Волжский химик" была награждена в номинации "Отраслевые категории: лучшее региональное корпоративное медиа".
"Тольяттиазот" проводит активную профориентационную работу, в том числе с помощью видеопроектов. Виртуальная экскурсия направлена на школьников и первокурсников ссузов и вузов, которые в связи с требованиями промбезопасности не могут посетить промплощадку предприятия. Для них мы сделали онлайн-тур, где за 4,5 минуты есть возможность изучить территорию ТОАЗа, которая занимает площадь более 200 га. В ролике динамично и с яркими примерами рассказывается о заводе, его продукции и преимуществах для сотрудников", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
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