С 29 апреля на речной переправе в Самаре изменится расписание

С 29 апреля вносятся изменения в расписание судов на маршруте Самара - Рождествено, Самара - Зольное, Самара - Гаврилова поляна.

До Гавриловой поляны ежедневно будет отправляться три рейса - в 7:45, 15:00 и 19:00. Обратные рейсы в Самару назначаются на 5:30, 10:05 и 17:20.

Из с. Зольное ежедневно отправляется рейс в 5:00, из Самары - 18:30. В будни (с понедельника по четверг) рейс в 8:30 проследует до Ширяево. С пятницы по воскресенье - до с. Зольное.

Рейсы до Рождествено: