Два автомобиля сгорели ночью в Самаре

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В пятницу, 26 апреля, в 3:33, загорелась машина неподалеку от дома № 134 на ул. Демократической в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.