Пенсионер пострадал при ночном пожаре в Тольятти

В пятницу, 26 апреля, в 3:23, начался пожар в доме № 8 на Ленинском проспекте в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи в квартире на площади 20 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, на борьбу с огнем направили 26 человек. Возгорание ликвидировали в 3:57.

Пострадал 85-летний мужчина. Кроме того, огнеборцы спасли семь человек, а из здания эвакуировали 11 человек. Обстоятельства случившегося устанавливают.