Финансовые компании стали принимать заявки на регистрацию транспорта в Гостехнадзоре

Финансовые компании стали предлагать дополнительные сервисы — одним из них является продукт "Регистрация в ГТН", с помощью которого регистрация предмета лизинга в органах Гостехнадзора осуществляется силами самой компании. Об этом сообщили в пресс-службе лизинговой компании CARCADE.

Среди основных преимуществ такого сервиса: возможность оформить все необходимые сопутствующие услуги "в одном окне"; скорость ввода техники в эксплуатацию; отсутствие риска некорректного оформления документов; постановка на учёт вне зависимости от законодательных и налоговых изменений и отнесение стоимости услуги на затраты и возможность возврата НДС.

"Аналитический центр CARCADE провёл исследование, по результатам которого мы видим положительную динамику востребованности продукта среди клиентов: прирост количества сделок по итогам квартала составил 20% относительно показателя 4 квартала 2023 года. Что касается наиболее популярного типа ТС в рамках программы — это дорожная, строительная и грузоподъёмная техника.

Клиенты, которые владеют специальной техникой с ПСМ/ЭПСМ, знают, с какими сложностями сопряжена постановка техники на учёт. Уникальность нашего предложения заключается в том, что мы не работаем с посредниками, а получили аккредитацию в Гостехнадзоре в рамках эксперимента по организации дистанционного осмотра техники с использованием специальных технических средств и программного обеспечения. Причем клиенту не нужно везти технику в ближайшее подразделение ГТН для осмотра и верификации, так как все необходимые действия выполняют наши сотрудники на территории клиента, даже в удалённых, малодоступных регионах страны, при помощи специального ПО, установленного на смартфон. А благодаря переходу большинства клиентов Компании на ЭДО, сокращается время для постановки техники на учёт из-за отсутствия необходимости пересылки оригиналов документов. За счёт таких эксклюзивных условий качество и сроки оказания услуги гарантированы на 100%", — прокомментировал продукт директор Департамента дополнительных сервисов Алексей Осикин.