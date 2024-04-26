Финансовые компании стали принимать заявки на регистрацию транспорта в Гостехнадзоре

Финансовые компании стали предлагать дополнительные сервисы — одним из них является продукт "Регистрация в ГТН", с помощью которого регистрация предмета лизинга в органах Гостехнадзора осуществляется силами самой компании. Об этом сообщили в пресс-службе лизинговой компании CARCADE.
Среди основных преимуществ такого сервиса: возможность оформить все необходимые сопутствующие услуги "в одном окне"; скорость ввода техники в эксплуатацию; отсутствие риска некорректного оформления документов; постановка на учёт вне зависимости от законодательных и налоговых изменений и отнесение стоимости услуги на затраты и возможность возврата НДС.
"Аналитический центр CARCADE провёл исследование, по результатам которого мы видим положительную динамику востребованности продукта среди клиентов: прирост количества сделок по итогам квартала составил 20% относительно показателя 4 квартала 2023 года. Что касается наиболее популярного типа ТС в рамках программы — это дорожная, строительная и грузоподъёмная техника.
Клиенты, которые владеют специальной техникой с ПСМ/ЭПСМ, знают, с какими сложностями сопряжена постановка техники на учёт. Уникальность нашего предложения заключается в том, что мы не работаем с посредниками, а получили аккредитацию в Гостехнадзоре в рамках эксперимента по организации дистанционного осмотра техники с использованием специальных технических средств и программного обеспечения. Причем клиенту не нужно везти технику в ближайшее подразделение ГТН для осмотра и верификации, так как все необходимые действия выполняют наши сотрудники на территории клиента, даже в удалённых, малодоступных регионах страны, при помощи специального ПО, установленного на смартфон. А благодаря переходу большинства клиентов Компании на ЭДО, сокращается время для постановки техники на учёт из-за отсутствия необходимости пересылки оригиналов документов. За счёт таких эксклюзивных условий качество и сроки оказания услуги гарантированы на 100%", — прокомментировал продукт директор Департамента дополнительных сервисов Алексей Осикин.
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Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.