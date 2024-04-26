Двое мужчин пострадали на пожаре в Малой Царевщине под Самарой

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В четверг, 25 апреля, в 22:23, загорелась баня на ул. Садовой, 30 в с. Малая Царевщина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.