Назначен Куйбышевский транспортный прокурор

Приказом Генерального прокурора России 25 апреля на должность Куйбышевского транспортного прокурора был назначен младший советник юстиции Александр Петров. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Александр Петров родился в 1991 г. в Ульяновской области. В 2013 г. он окончил Ульяновский государственный университет.

Службу в органах прокуратуры Александр Петров начал в 2013 г. в прокуратуре Ульяновской области, в дальнейшем он проходил службу в органах прокуратуры на различных должностях. С 2023 г. работал заместителем Ульяновского транспортного прокурора.