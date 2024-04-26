Из Самары в Махачкалу начала летать Nordwind

С пятницу, 26 апреля, в расписании международного аэропорта Курумоч увеличилось количество рейсов в Махачкалу. Теперь рейсы выполняет авиакомпания Nordwind.

Запланированы два рейса в неделю - по вторникам и пятницам. Время вылета из Самары - 12:05, прибытие в Махачкалу - в 13.30. Полеты будут выполняться на Boeing 737, продолжительность перелета - 2,5 часа. В настоящее время на данном направлении рейсы также осуществляет авиакомпания Red Wings.

Расписание программы полетов может изменяться, более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта.