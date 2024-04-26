Волжский проспект в Самаре частично перекроют из-за ремонта

В пятницу, 26 апреля, с 22:00 начнутся ремонтные работы на проезжей части Волжского проспекта в Самаре. Трубу водоотведения повредила сторонняя организация при строительстве других коммуникаций.

Временно будут закрыты две полосы по направлению в центр города около дома №50 по Волжскому проспекту. Движение будет осуществляться по реверсивной схеме.

Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта необходимо учитывать особенности проезда на участке от ул. Осипенко до ул. Полевой.