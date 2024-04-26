Николай Перегудов: "У медовых фальсификаторов будет меньше простора для маневра"

С 1 сентября 2024 года в России начнут действовать поправки в закон о пчеловодстве, которые должны сделать жизнь производителей меда если не слаще, то хотя бы чуть-чуть проще. Какие изменения ждут пчеловодов в этом году и каковы сегодня перспективы развития отрасли, нашему изданию рассказал почетный пчеловод России, председатель гильдии пчеловодов Самарской области Николай Перегудов.
- Николай Алексеевич, какие законодательные нововведения ожидают самарских пасечников в этом году?
- Во-первых, в федеральном законе о пчеловодстве появится новая статья - "Обеспечение качества и безопасности продукции пчеловодства". Сделано это, чтобы избавить медовый рынок от поддельных продуктов и фальсификатов. Теперь закон позволит контролировать качество меда, воска и других продуктов пчеловодства не только Общероссийским классификатором продукции, как ранее, но и "техническими регламентами и документами по стандартизации" - так прописано в законе.
Речь идет о 49 ГОСТах, которые действуют в России на продукцию пчеловодства. Документы закрепляют методы исследований и испытаний, позволяют применять их для выявления случаев фальсификации.
Второе нововведение касается сроков информирования о применении пестицидов и агрохимикатов при обработке полей. Пока в России действует норма, по которой фермеры должны сообщать пчеловодам о применении "химии" на полях не позднее, чем за три дня до начала работ. По новым требованиям аграрии должны будут уведомлять пчеловодов об обработке полей не ранее чем за 10 дней и не позднее, чем за пять дней до ее начала, что позволит пчеловодам своевременно перевезти ульи на другую территорию.
- А за три дня перебазироваться сложно? Есть такая проблема?
- У нас сегодня мед на колесах. Все пасеки мобильные. Ульи, как правило, размещают на автомобильных прицепах. На каждом по 20-30 пчелосемей. При необходимости их легко отвезти подальше от места химобработки. Главное, чтобы аграрии вовсе не забывали предупредить об обработке.
Но мы, пчеловоды, с самарскими сельхозкомпаниями и фермерами находим общий язык. Даже договариваемся проводить обработки по ночам, с 10 вечера и до 5 утра, когда пчела не летает. Ведь в пчелках на поле не только пасечники заинтересованы, но и крестьяне. Им наши пчелки нужны для качественного опыления растений.
Практика показывает, что если ульи ставят рядом с полем подсолнечника, то урожайность повышается на 60%. Это взаимная выгода.
В 2023 году хозяйства даже сами приглашают пасечников поставить ульи у них на полях и за это платили пчеловодам по 2000 рублей за пчелосемью.
- Много сейчас пчеловодов у нас в Самарской области?
- Ситуацию обрисую так: в советские времена в нашем регионе насчитывалось 148 тысяч пчелосемей, а сегодня только 68 тысяч - снижение в два с лишним раза! Раньше в каждом колхозе и совхозе были свои пасеки. А сейчас ежегодный объем производимого меда в нашей губернии - около тысячи тонн. Для сравнения, годовые объемы Башкирии по этому продукту - порядка шести тысяч тонн.
- А кто сегодня в Самарской области в основном производитель меда и продуктов пчеловодства?
- Частники. Таких крупных компаний, как самарское хозяйство "Тепличный", содержащих по 600 пчелосемей, осталось очень мало.
- Мало мед произвести, его же надо еще продать. Как самарские пчеловоды реализуют свою продукцию? Как вы считаете, у такого ценного продукта, как мед, есть экспортный потенциал?
- Большинство продает через частные магазины и ярмарки. У нас в регионе есть компании-переработчики, которые закупают мед у пчеловодов оптом, до 100 тонн. Но цена такой закупки очень низка - 80-90 рублей за килограмм. Наверное, единственное, что должно греть душу нашим пасечникам, - потом их мед поставляется не только по всей России, но даже в Турцию, Китай и ту же Башкирию.
- А разве самый знаменитый мед не в Башкирии производят?
- У них есть очень вкусный лесной липовый мед, который собирают из дупел деревьев. Но, на мой взгляд, башкирский мед - это хорошо раскрученный бренд. В республике есть специальные дотации для пчеловодов. Процесс поставлен на широкую ногу. Самарские пчеловоды тоже в таком нуждаются.
- Кто-нибудь подсчитывал, какова сегодня себестоимость одного литра меда?
- Пасечники считают по-другому. Если покупаешь четырехрамочный пчелопакет, то все затраты на его приобретение и обслуживание окупаются примерно через год. Но только если грамотно организовать процесс. Надо в течение сезона кочевать, переезжать с места на место по пять-шесть раз.
- Производство меда перестало быть выгодным делом или с пчелами слишком много хлопот?
- Наверное, вторая причина. Пожилые спецы еще занимаются медом, а молодежь в пасечники уже не идет. Раньше получить эту специальность можно было в разных учебных заведениях страны. Готовили пчеловодов и у нас в Самарской области, в Борском районе. Сам я более полувека назад учился на техника-пчеловода в Мичуринском СПТУ. Работаю в пчеловодстве 47 лет. Я пришел в "Тепличный" в январе 1977 года. Получил диплом агронома в сельскохозяйственном техникуме. И только в 2000-х завершил учебу, окончив Российскую академию государственной службы при президенте РФ в Москве.
- То есть вы профессиональный пчеловод. Мед и пчелы - это не просто хобби, а переросло в дело жизни?
- Пчелы - это наше семейное дело. Я четвертый пасечник в династии. Медом и дед мой занимался, и отец. Когда мне было 5-6 лет, мне в руки давали дымарь и отправляли помогать дедушке на пасеку.
- Пчеловодство по праву считается традиционным мастерством. А какие-то современные технологии сегодня в пчеловодстве появляются?
- Раньше мед качали медогонками вручную, а сейчас нам помогает электричество: рамку поставил, кнопку нажал - и идет откачка меда с одной стороны. Потом кассета переворачивается и вторую сторону качать начинает, ты только рамки заряжаешь и вынимаешь. Техника избавляет пчеловода от тяжелого физического труда. Есть целые автоматические линии для больших пасек. Например, в "Тепличном" качают в день примерно две тонны меда.
- А зачем в тепличном хозяйстве держат пчел?
- Пчелы в теплице не простые, а рабочие. Их задача - опылить огурец. Такой овощ самый вкусный, пупырчатый. С декабря по июнь-июль ульи стоят в теплицах, а потом мы выезжаем в поля, там для пчел, можно сказать, санаторий.
В феврале этого года в столице Башкирии проходил международный съезд промышленных пчеловодов. Среди множества тем поднимался вопрос о введении временного ограничения на поставки пчелопакетов в Россию из-за границы. Якобы таким образом можно поддержать российских пчеловодов. А я считаю такое решение неверным, о чем и сказал своим коллегам.
Пчелки, которые сегодня опыляют овощи в российских теплицах, привезены из Узбекистана. Нам нужны именно "узбечки" - эта пчела миролюбива и трудолюбива. Когда другие породы, в том числе и знаменитая башкирская, спят, узбекские пчелы уже с декабря, всю зиму и до лета трудятся на грядках. Я шел к этому выбору 12 лет методом проб и ошибок. Пытался использовать для своих целей и среднерусскую породу, и "карпатку", но эти породы зимой отказывались летать.
Потом сам отправился в Узбекистан и привез оттуда 200 пчелосемей. И пчела полетела. От этой пчелы пошли медали и награды. Я получил звание "Заслуженный работник сельского хозяйства" и орден "За заслуги перед землей Самарской". Мне все награды принесли пчелы.
- А вы им за это спасибо сказали?
- Конечно. Улей открываешь и начинаешь с пчелами разговаривать: "Девочки мои, красавицы, как у вас тут дела?" А еще когда работаешь с пчелами, очень важно, чтобы одежда была вся чистая, без лишних особенно резких запахов типа пота, алкоголя или бензина.
- То есть к пчелам надо приходить при параде: чистым, бритым, трезвым. На ваш взгляд, какой мед самый вкусный?
- Липовый. В 2018 году в Москве проходил международный пчеловодческий форум, на который приехали специалисты из 35 стран: Турции, Италии, Испании, США, Китая. Нас даже в Кремле принимали. И Самарскую область представляли восемь пчеловодов. Поехали и свой мед захватили. А на форуме устроили конкурс и взялись проводить специальные экспертизы, чтобы определить, какие меды лучшие. В комиссии был даже Геннадий Зюганов. Он тоже пчелами увлекается. Я и не думал соревноваться, но в конкурсе мой липовый мед занял второе место. Чистота продукта по итогам экспертизы составила 98% - это очень высокий показатель.
- Сейчас в магазинах можно увидеть в продаже много необычных медов - то черничный, то взбитый, то с курагой, то с орехами... Как вы относитесь к таким продуктам?
- Это все нельзя назвать настоящим медом. Обычно такие продукты изготавливают путем смешивания тонны сахарного сиропа, 50 килограммов настоящего меда, какой-нибудь фруктовой эссенции и все это для достоверности припорашивают пыльцой. Ранее мы говорили о поправках в закон о пчеловодстве и безопасности продукции пчеловодства, которые заработают с 1 сентября 2024 года. Думаю, что с осени у медовых фальсификаторов будет меньше простора для маневра.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?