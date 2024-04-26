Николай Перегудов: "У медовых фальсификаторов будет меньше простора для маневра"

С 1 сентября 2024 года в России начнут действовать поправки в закон о пчеловодстве, которые должны сделать жизнь производителей меда если не слаще, то хотя бы чуть-чуть проще. Какие изменения ждут пчеловодов в этом году и каковы сегодня перспективы развития отрасли, нашему изданию рассказал почетный пчеловод России, председатель гильдии пчеловодов Самарской области Николай Перегудов.

- Николай Алексеевич, какие законодательные нововведения ожидают самарских пасечников в этом году?

- Во-первых, в федеральном законе о пчеловодстве появится новая статья - "Обеспечение качества и безопасности продукции пчеловодства". Сделано это, чтобы избавить медовый рынок от поддельных продуктов и фальсификатов. Теперь закон позволит контролировать качество меда, воска и других продуктов пчеловодства не только Общероссийским классификатором продукции, как ранее, но и "техническими регламентами и документами по стандартизации" - так прописано в законе.

Речь идет о 49 ГОСТах, которые действуют в России на продукцию пчеловодства. Документы закрепляют методы исследований и испытаний, позволяют применять их для выявления случаев фальсификации.

Второе нововведение касается сроков информирования о применении пестицидов и агрохимикатов при обработке полей. Пока в России действует норма, по которой фермеры должны сообщать пчеловодам о применении "химии" на полях не позднее, чем за три дня до начала работ. По новым требованиям аграрии должны будут уведомлять пчеловодов об обработке полей не ранее чем за 10 дней и не позднее, чем за пять дней до ее начала, что позволит пчеловодам своевременно перевезти ульи на другую территорию.

- А за три дня перебазироваться сложно? Есть такая проблема?

- У нас сегодня мед на колесах. Все пасеки мобильные. Ульи, как правило, размещают на автомобильных прицепах. На каждом по 20-30 пчелосемей. При необходимости их легко отвезти подальше от места химобработки. Главное, чтобы аграрии вовсе не забывали предупредить об обработке.

Но мы, пчеловоды, с самарскими сельхозкомпаниями и фермерами находим общий язык. Даже договариваемся проводить обработки по ночам, с 10 вечера и до 5 утра, когда пчела не летает. Ведь в пчелках на поле не только пасечники заинтересованы, но и крестьяне. Им наши пчелки нужны для качественного опыления растений.

Практика показывает, что если ульи ставят рядом с полем подсолнечника, то урожайность повышается на 60%. Это взаимная выгода.

В 2023 году хозяйства даже сами приглашают пасечников поставить ульи у них на полях и за это платили пчеловодам по 2000 рублей за пчелосемью.

- Много сейчас пчеловодов у нас в Самарской области?

- Ситуацию обрисую так: в советские времена в нашем регионе насчитывалось 148 тысяч пчелосемей, а сегодня только 68 тысяч - снижение в два с лишним раза! Раньше в каждом колхозе и совхозе были свои пасеки. А сейчас ежегодный объем производимого меда в нашей губернии - около тысячи тонн. Для сравнения, годовые объемы Башкирии по этому продукту - порядка шести тысяч тонн.

- А кто сегодня в Самарской области в основном производитель меда и продуктов пчеловодства?

- Частники. Таких крупных компаний, как самарское хозяйство "Тепличный", содержащих по 600 пчелосемей, осталось очень мало.

- Мало мед произвести, его же надо еще продать. Как самарские пчеловоды реализуют свою продукцию? Как вы считаете, у такого ценного продукта, как мед, есть экспортный потенциал?

- Большинство продает через частные магазины и ярмарки. У нас в регионе есть компании-переработчики, которые закупают мед у пчеловодов оптом, до 100 тонн. Но цена такой закупки очень низка - 80-90 рублей за килограмм. Наверное, единственное, что должно греть душу нашим пасечникам, - потом их мед поставляется не только по всей России, но даже в Турцию, Китай и ту же Башкирию.

- А разве самый знаменитый мед не в Башкирии производят?

- У них есть очень вкусный лесной липовый мед, который собирают из дупел деревьев. Но, на мой взгляд, башкирский мед - это хорошо раскрученный бренд. В республике есть специальные дотации для пчеловодов. Процесс поставлен на широкую ногу. Самарские пчеловоды тоже в таком нуждаются.

- Кто-нибудь подсчитывал, какова сегодня себестоимость одного литра меда?

- Пасечники считают по-другому. Если покупаешь четырехрамочный пчелопакет, то все затраты на его приобретение и обслуживание окупаются примерно через год. Но только если грамотно организовать процесс. Надо в течение сезона кочевать, переезжать с места на место по пять-шесть раз.

- Производство меда перестало быть выгодным делом или с пчелами слишком много хлопот?

- Наверное, вторая причина. Пожилые спецы еще занимаются медом, а молодежь в пасечники уже не идет. Раньше получить эту специальность можно было в разных учебных заведениях страны. Готовили пчеловодов и у нас в Самарской области, в Борском районе. Сам я более полувека назад учился на техника-пчеловода в Мичуринском СПТУ. Работаю в пчеловодстве 47 лет. Я пришел в "Тепличный" в январе 1977 года. Получил диплом агронома в сельскохозяйственном техникуме. И только в 2000-х завершил учебу, окончив Российскую академию государственной службы при президенте РФ в Москве.

- То есть вы профессиональный пчеловод. Мед и пчелы - это не просто хобби, а переросло в дело жизни?

- Пчелы - это наше семейное дело. Я четвертый пасечник в династии. Медом и дед мой занимался, и отец. Когда мне было 5-6 лет, мне в руки давали дымарь и отправляли помогать дедушке на пасеку.

- Пчеловодство по праву считается традиционным мастерством. А какие-то современные технологии сегодня в пчеловодстве появляются?

- Раньше мед качали медогонками вручную, а сейчас нам помогает электричество: рамку поставил, кнопку нажал - и идет откачка меда с одной стороны. Потом кассета переворачивается и вторую сторону качать начинает, ты только рамки заряжаешь и вынимаешь. Техника избавляет пчеловода от тяжелого физического труда. Есть целые автоматические линии для больших пасек. Например, в "Тепличном" качают в день примерно две тонны меда.

- А зачем в тепличном хозяйстве держат пчел?

- Пчелы в теплице не простые, а рабочие. Их задача - опылить огурец. Такой овощ самый вкусный, пупырчатый. С декабря по июнь-июль ульи стоят в теплицах, а потом мы выезжаем в поля, там для пчел, можно сказать, санаторий.

В феврале этого года в столице Башкирии проходил международный съезд промышленных пчеловодов. Среди множества тем поднимался вопрос о введении временного ограничения на поставки пчелопакетов в Россию из-за границы. Якобы таким образом можно поддержать российских пчеловодов. А я считаю такое решение неверным, о чем и сказал своим коллегам.

Пчелки, которые сегодня опыляют овощи в российских теплицах, привезены из Узбекистана. Нам нужны именно "узбечки" - эта пчела миролюбива и трудолюбива. Когда другие породы, в том числе и знаменитая башкирская, спят, узбекские пчелы уже с декабря, всю зиму и до лета трудятся на грядках. Я шел к этому выбору 12 лет методом проб и ошибок. Пытался использовать для своих целей и среднерусскую породу, и "карпатку", но эти породы зимой отказывались летать.

Потом сам отправился в Узбекистан и привез оттуда 200 пчелосемей. И пчела полетела. От этой пчелы пошли медали и награды. Я получил звание "Заслуженный работник сельского хозяйства" и орден "За заслуги перед землей Самарской". Мне все награды принесли пчелы.

- А вы им за это спасибо сказали?

- Конечно. Улей открываешь и начинаешь с пчелами разговаривать: "Девочки мои, красавицы, как у вас тут дела?" А еще когда работаешь с пчелами, очень важно, чтобы одежда была вся чистая, без лишних особенно резких запахов типа пота, алкоголя или бензина.

- То есть к пчелам надо приходить при параде: чистым, бритым, трезвым. На ваш взгляд, какой мед самый вкусный?

- Липовый. В 2018 году в Москве проходил международный пчеловодческий форум, на который приехали специалисты из 35 стран: Турции, Италии, Испании, США, Китая. Нас даже в Кремле принимали. И Самарскую область представляли восемь пчеловодов. Поехали и свой мед захватили. А на форуме устроили конкурс и взялись проводить специальные экспертизы, чтобы определить, какие меды лучшие. В комиссии был даже Геннадий Зюганов. Он тоже пчелами увлекается. Я и не думал соревноваться, но в конкурсе мой липовый мед занял второе место. Чистота продукта по итогам экспертизы составила 98% - это очень высокий показатель.

- Сейчас в магазинах можно увидеть в продаже много необычных медов - то черничный, то взбитый, то с курагой, то с орехами... Как вы относитесь к таким продуктам?

- Это все нельзя назвать настоящим медом. Обычно такие продукты изготавливают путем смешивания тонны сахарного сиропа, 50 килограммов настоящего меда, какой-нибудь фруктовой эссенции и все это для достоверности припорашивают пыльцой. Ранее мы говорили о поправках в закон о пчеловодстве и безопасности продукции пчеловодства, которые заработают с 1 сентября 2024 года. Думаю, что с осени у медовых фальсификаторов будет меньше простора для маневра.