Самарская область присоединится к Всероссийскому субботнику

В субботу, 27 апреля, Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике, который пройдет во всех регионах страны при поддержке Минстроя России.

Субботник посвящен теме городской среды и экологии. Жители региона смогут стать частью позитивных изменений, происходящих в благоустройстве наших городов и районов.

Участвовать в субботнике смогут все желающие. В этот день запланирована традиционная уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений, уборка в подъездах.

В акции, как ожидается, примут участие трудовые коллективы, общественники, владельцы и арендаторы помещений. После завершения субботника собранный мусор будет вывезен на полигоны.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в месячник благоустройства усиленно работают все коммунальные службы, но вклад общественных организаций и жителей города очень важен. "Огромная благодарность всем людям, которые вышли прибраться - и в эту субботу, и в предыдущие, - сказал глава региона. - Люди выходят в общественные пространства, парки, скверы, и, конечно, очень дорого, что они убираются около своих домов - там, где живут сами, где живут их родители, играют дети".

Чтобы максимальное число горожан могло принять участие в жизни своего города, была разработана и запущена общероссийская платформа для голосования за объекты благоустройства - za.gorodsreda.ru. В Самарской области проголосовать за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2025 г., можно на сайте 63.gorodsreda.ru. Голосование продлится до 30 мая. В Самарской области рейтинговым голосованием охвачены 12 муниципалитетов: города Самара, Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Тольятти, Октябрьск, Жигулевск, Отрадный, Похвистнево, Сызрань, поселки городского типа Безенчук и Смышляевка.