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В Тольятти водитель электросамоката сбил ребенка Под Сызранью водитель "Газели" погиб в столкновении четырех машин Названы причины частого схода трамваев с рельсов в Самаре Два мотоциклиста за сутки попали в больницу в Самарской области Из-за тольяттинских электросамокатчиков, сбивших троих детей, возбудят уголовное дело

ДТП Происшествия

В Тольятти водитель электросамоката сбил ребенка

ТОЛЬЯТТИ. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 апреля, произошло очередное ДТП с электросамокатом. Об этом сообщили в городском ОГИБДД.

В 20:30 водитель электросамоката ехал по тротуару ул. Революционной и в районе дома № 16 сбил семилетнего ребенка, шедшего с матерью.

Мальчику потребовалась медицинская помощь.

Полицейские напоминают, что передвижение на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности должно строго соответствовать главе 24 ПДД — во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, пешеходы имеют приоритет.

Напомним, ранее из-за аварий с электросамокатами в Тольятти возбудили уголовное дело. В двух авариях, произошедших 18 апреля, пострадали трое детей.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

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