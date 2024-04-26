В Тольятти водитель электросамоката сбил ребенка

В четверг, 25 апреля, произошло очередное ДТП с электросамокатом. Об этом сообщили в городском ОГИБДД.
В 20:30 водитель электросамоката ехал по тротуару ул. Революционной и в районе дома № 16 сбил семилетнего ребенка, шедшего с матерью.
Мальчику потребовалась медицинская помощь.
Полицейские напоминают, что передвижение на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности должно строго соответствовать главе 24 ПДД — во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, пешеходы имеют приоритет.
Напомним, ранее из-за аварий с электросамокатами в Тольятти возбудили уголовное дело. В двух авариях, произошедших 18 апреля, пострадали трое детей.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!