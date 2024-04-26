В Тольятти водитель электросамоката сбил ребенка

В четверг, 25 апреля, произошло очередное ДТП с электросамокатом. Об этом сообщили в городском ОГИБДД.

В 20:30 водитель электросамоката ехал по тротуару ул. Революционной и в районе дома № 16 сбил семилетнего ребенка, шедшего с матерью.

Мальчику потребовалась медицинская помощь.

Полицейские напоминают, что передвижение на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности должно строго соответствовать главе 24 ПДД — во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, пешеходы имеют приоритет.

Напомним, ранее из-за аварий с электросамокатами в Тольятти возбудили уголовное дело. В двух авариях, произошедших 18 апреля, пострадали трое детей.