В день футбольного матча 29 апреля в Самаре усилят работу общественного транспорта

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В понедельник, 29 апреля, в Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с футбольным матчем на стадионе "Солидарность Самара Арена". В 14:00 там встретятся "Крылья Советов" и "Краснодар".