В центре Самары ограничат движение для прокладки коммуникаций

С 27 апреля в Самаре ограничат движение для прокладки инженерных коммуникаций к многоквартирному дому.

Ограничение будет действовать:

- с 5:00 27 апреля до 23:59 1 мая - по ул. Максима Горького в районе пересечения с ул. Крупской;

- с 5:00 8 мая до 23:59 12 мая - по ул. Крупской в районе пересечения с ул. Максима Горького.