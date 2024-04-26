В Самарской области выросло число участников олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству

Почти 58 тыс. учеников 1-9 классов Самарской области проверили свои знания на Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству. Это на 5% больше, чем годом ранее. Наиболее активно участвовали в олимпиаде школы из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Жигулевска.

От задания к заданию школьники учились правильно обращаться с финансами, развивали свои предпринимательские способности. Наиболее сложными стали вопросы о распределении доходов и расходов при планировании семейного бюджета на несколько месяцев вперед. В то же время участники в большинстве случаев смогли распознать подозрительные сообщения и не попались на уловки мошенников.

Преимущество участия в олимпиаде - игровая форма подачи материала. На примере игры-симулятора "Экологичный город" школьники учились выбирать наиболее эффективную стратегию инвестирования в "зеленую" энергетику.

"Участие в олимпиаде помогает нашим детям проверить знания и получить навыки финансово-грамотного поведения. Чем раньше у человека сформируются грамотные финансовые установки - рационально управлять личными и семейными финансами, защищать свои права, не поддаваться на удочку мошенников, - тем успешнее может быть его жизнь", - отметил управляющий отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Олимпиада проходила в течение марта на образовательной платформе Учи.ру при содействии Банка России, Минфина и Минэкономразвития в соответствии с задачами национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". В целом по стране в ней приняли участие более 2,3 млн школьников.