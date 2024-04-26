ГАИ напоминает о правилах использования средств индивидуальной мобильности

С каждым днем на дорогах и тротуарах все больше электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Те, кто ими управляет, нередко нарушают Правила дорожного движения. К лицам, передвигающимся на СИМ, применимы санкции ч.2 ст. 12.29 КоАП РФ, напоминают в Госавтоинспекции Самарской области.

Выявление правонарушений и предупреждение ДТП с их участием находится на регулярном контроле сотрудников полиции.

Областная Госавтоинспекция отмечает, что средства индивидуальной мобильности могут быть опасными, а именно развивать значительную скорость, что при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления.

"При использовании средств индивидуальной мобильности необходимо соблюдать основные правила безопасности: стараться выбирать для катания ровную поверхность; соблюдать безопасную дистанцию до любых объектов или предметов во избежание столкновений и несчастных случаев; сохранять безопасную скорость, останавливаться плавно и аккуратно; не пользоваться во время движения мобильным телефоном, наушниками и другими гаджетами; чтобы перейти дорогу, необходимо спешиться, взять устройство в руки и перейти дорогу по пешеходному переходу; использовать световозвращающие приспособления и защитную экипировку (велошлем, наколенники, налокотники)", - напоминают в ГАИ.

Региональная Госавтоинспекция также обращается к родителям с просьбой при покупке ребенку средства индивидуальной мобильности, объяснять основные правила безопасного поведения на улице во время катания.