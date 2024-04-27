Самарские баскетболистки завершили сезон с историческим результатом

Женская команда баскетбольного клуба "Самара" завершила спортивный сезон 2023\2024. Этот год стал для команды самым успешным в истории — 5 место в Премьер-лиге и впервые завоеванная бронза Кубка России. С таким результатом "Самару" поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

В заключительных матчах Премьер-лиги "Самара" дважды обыграла "Надежду" из Оренбурга. Благодаря этому самарские спортсменки вошли в топ-5 лучших команд России. Тем самым, волжанки повторили результат прошлого сезона. Еще большего успеха "Самара" добилась в Кубке России, который завершился в начале года. Впервые в своей истории женская команда БК "Самара" завоевала бронзовые медали.

"Поздравляю женскую команду "Самара" с самым успешным сезоном в своей истории. Это результат по-настоящему командной работы руководства и всех сотрудников клуба, тренерского штаба, спортсменок", — уверен губернатор Дмитрий Азаров.

Стоит отметить, что женская команда в структуре БК "Самара" была создана в 2019 году. За 5 лет она прошла путь от Суперлиги-2 до пятерки лучших в Премьер-лиге и призера Кубка страны. В составе команде выступают воспитанницы самарского баскетбола, клуб уделяет особое внимание подготовке резерва.

"Как мы и рассчитывали, женская "Самара" поступательно движется вперед, достойно представляя наш регион на высоком уровне, радуя болельщиков, способствуя развитию баскетбола в Самарской области. А мы и дальше будем помогать нашей команде добиваться успехов и покорять новые высоты", — сказал глава региона.

Напомним, что мужская команда БК "Самара" в этом сезоне впервые в своей истории вышла в плей-офф Единой Лиги ВТБ.

В Самарской области баскетболом регулярно занимается 45 тысяч человек. В регионе круглогодично проводятся различные массовые соревнования, среди них наиболее значимые турнир Samara Open памяти Юрия Павловича Тюленева и Лига Губернатора по баскетболу 3×3. В регионе строятся новые ФОКи и уличные спортплощадки, а система развития баскетбола охватывает все уровни — от любительского до профессионального.