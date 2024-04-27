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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс": сотрудничество ресурсоснабжающих и управляющих организаций — залог успешной подготовки к отопительному сезону

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 апреля 2024 года при участии Минстроя России, комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, а также представителей профессионального сообщества состоялся круглый стол на тему "Трансформация регулирования рынка управления многоквартирными домами".

Мероприятие прошло в рамках XII Российского международного энергетического форума в Санкт-Петербурге.

В рамках совещания было обозначено, что подготовка многоквартирного дома к зиме — обязанность жилищных организаций. Паспорт готовности получат только те управляющие компании, которые выполнят 100% подготовительных мероприятий, предусмотренных нормативными требованиями.

В своем выступлении технический директор "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов отметил, что в среднем количество многоквартирных домов, готовых к отопсезону, не превышает 30% от всего жилого фонда. В остальных многоквартирных домах мероприятия по подготовке выполнены не в полном объеме: не сделана промывка внутридомовых систем и оборудования тепловых пунктов, не проведены гидравлические испытания, отсутствуют регуляторы горячего водоснабжения и т. д. Всё это напрямую влияет на качество коммунальных услуг.

Решить проблему и повысить качество теплоснабжения можно только благодаря эффективному сотрудничеству УК и ресурсоснабжающей организации, в том числе через реализацию совместных проектов.

"Теплоснабжение — это единая технологическая цепочка. И подготовка к осенне-зимнему периоду — единый технологический и организационный цикл. Низкая готовность к ОЗП любого из звеньев данного цикла негативно влияет на качество поставки коммунальной услуги для жителей", — сказал Григорий Чернов.

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