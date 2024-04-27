Паводок в Самарской области: вода отступает

В субботу, 27 апреля, на территории Самарской области подтоплено 82 частных жилых дома, 256 приусадебных участков и два низководных моста.

За сутки освободились от воды 14 жилых домов и 40 приусадебных участков в Волжском районе и один низководный мост в Красноярском районе. Новых подтоплений не произошло.

Наблюдается повышение уровня воды на реке Самара (н.п. Алексеевка) на семь сантиметров.

Эвакуировано семь человек, детей нет.

Обстановка с паводком остается на контроле ГУ МЧС по Самарской области.