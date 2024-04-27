Самарская область присоединилась к всероссийской благотворительной акции помощи ветеранам "Красная гвоздика"

В Самарской области проходит традиционная благотворительная акция "Красная Гвоздика". Она продлится до 22 июня.

Ни один день Победы не обходится без алых цветов - их дарят ветеранам и солдатам, возлагают к памятникам и Вечному огню. Красные гвоздики прочно укоренились в сознании как символ мужества, благородства и отваги. А значки в виде этого цветка стали символом реальной помощи ветеранам.

В эти дни на центральных улицах городов, в парках и скверах можно встретить волонтеров в специальной форме: они одеты в фирменную одежду с символом "Красная гвоздика" и логотипом волонтерской организации, а в руках держат яркие боксы для пожертвований. Сделать пожертвование можно любым удобным способом: наличными или переводом по специальному QR-коду.

Волонтеры "серебряного" возраста и Волонтеры Победы Самарской области участвуют в акции с 2019 года: каждый год они распространяют значки "Красная гвоздика" среди неравнодушных горожан за пожертвование. В этом году к акции присоединятся волонтеры из 22 муниципальных образований Самарской области. Предварительно они прошли обучение в онлайн-формате, где узнали основные цели и задачи акции, сроки начала и окончания акции, шаги проведения акции, а также ознакомились с алгоритмом оказания помощи ветеранам. Обучение провел руководитель СРМОО "Центр социальных проектов" и Добро.Центра "Молоды Душой" Сергей Андриянов.

Все собранные в рамках акции средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам: на оплату операций и курсов реабилитации, покупку современных слуховых аппаратов, электрических колясок, медицинских кроватей и медикаментов.

Значок "Красная гвоздика" - символ, который не завянет. Это не только способ сказать "спасибо", но и реальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Акция проводится в России с 2016 года благотворительным фондом "Память поколений", и ее главная цель - собрать средства для оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Значок в виде красной гвоздики - маленькое украшение, которое влечет большие перемены. Благотворительная акция "Красная гвоздика" ежегодно объединяет миллионы людей, которые считают важным не только хранить память о погибших героях, но и помогать тем, кто среди нас.