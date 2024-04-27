При трудоустройстве инвалидов в службе занятости применяется индивидуальный подход

Служба занятости Самарской области уделяет особое внимание трудоустройству жителей региона с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал необходимость адресной работы с жителями, находящимися в трудной жизненной ситуации, и трудоустройство инвалидов - важная часть этой работы.

С помощью службы занятости нашел работу тольяттинец Виталий Лысяков. Получив третью группу инвалидности, он проходил курсы реабилитации и лечения, а потом начал искать работу, для чего зарегистрировался в территориальном центре занятости г.о. Тольятти и муниципального района Ставропольский. Специалисты подобрали ему вакансии, и теперь Виталий трудится сварщиком на АО "АвтоВАЗ".

"Несмотря на заболевание, меня сюда взяли без проблем, - сообщил Виталий. - Я и раньше здесь работал, потом несколько лет работал на фирме. И теперь благодаря центру занятости снова пришел на родной завод и попал в свою же бригаду. Мне все очень нравится - и коллектив, и зарплата 60-65 тыс. рублей. А со сверхурочными я на этот раз получу около 92 тысяч".

Виталий отметил, что руководство цеха относится к нему с пониманием: учитывая ограничения по здоровью, Виталию поручают выполнять физически более легкие операции.

"Отличный работник, влился в коллектив легко, - рассказал начальник цеха Эмир Байрамов, - трудится у нас уже около четырех месяцев и показывает себя только с лучшей стороны. Это касается и качества его работы, и дисциплины, со всеми задачами справляется".

Начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости населения территориального ЦЗН г.о. Тольятти и Ставропольского района Юлия Старикова сообщила, что при работе с соискателями, имеющими инвалидность, в службе занятости всегда применяется особый персональный подход и сопровождение.

"За каждым таким соискателем закреплен конкретный сотрудник, - подчеркнула Юлия Старикова. - Он прорабатывает все варианты в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и особенностями ограничений по здоровью. Ведет работу с работодателями по имеющимся у них квотам, оценивая, насколько конкретному человеку подходят условия труда".

С начала года в Самарской области трудоустроено более 250 инвалидов, обратившихся в центры занятости. Подать заявление на оказание содействия в трудоустройстве можно на портале "Работа России".