Самарастат оказал помощь пострадавшим от паводка

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С 25 по 26 апреля сотрудники Самарастата приняли участие в сборе гуманитарной помощи для жителей поселка Заливной Богатовского района, пострадавших во время весеннего половодья.

Фото: Самарастат