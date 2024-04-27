В Самарской области СМС-информированием о задолженности воспользовались более 197 тысяч граждан и организаций

Более 197 тысяч налогоплательщиков Самарской области подали согласие об информировании о налоговой задолженности через бесплатные СМС-сообщения или электронную почту. Сервис доступен для налогоплательщиков как физических, так и юридических лиц.
В УФНС России по Самарской области отмечают спрос в регионе на данную услугу налоговой службы. В сравнении с прошлым годом количество подписчиков увеличилось на 63%. Информирование о задолженности позволяет своевременно отслеживать текущее состояние расчетов по уплате обязательных платежей, предупредить риски применения мер взыскания задолженности, обеспечительных мер к должнику и иных ограничений. Преимуществом СМС и e-mail информирования также является актуальность сведений, сервис представляет достоверные данные на текущую дату.
Достаточно направить согласие на информирование о наличии задолженности по форме, утвержденной приказом ФНС России от 30.11.2022 №ЕД-7-8/1135@. Подать согласие можно в "Личном кабинете налогоплательщика" на сайте ФНС России или в налоговую инспекцию, направить можно по почте заказным письмом или передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. Физические лица могут подавать согласие как в налоговую инспекцию по месту жительства, так и в любой другой налоговый орган (за исключением межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам и специализированных налоговых инспекций), а организации — только в инспекцию по месту нахождения. Подробная информация по оповещению о задолженности представлена на специализированной странице сайта ФНС России "Информирование о задолженности".
Рассылка информации о наличии задолженности осуществляется не чаще одного раза в квартал, что позволит контролировать актуальное состояние расчетов. Быстро и удобно оплатить задолженность по налогам помогут электронные сервисы ФНС России "Уплата налогов и пошлин", "Личный кабинет налогоплательщика", мобильное приложение "Налоги ФЛ", а также портал "Госуслуги".
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.