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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги конкурса на лучшее подразделение по охране труда

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне Всемирного дня охраны труда АО "Транснефть - Приволга" определило победителей и призеров конкурса на звание "Лучшее подразделение по охране труда" по итогам работы в 2023 году.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Победителем признан коллектив головной перекачивающей станции "Тингута" Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ). Второе место заняли работники линейной производственно-диспетчерской станции "Грачи" Саратовского РНУ, третье — коллектив блочной комплектно-насосной станции "Бугуруслан" Бугурусланского РНУ. Награды были вручены во время проведения Дня безопасности труда в г. Самаре.

При определении победителя комиссия учитывала ряд показателей, в том числе своевременность проведения инструктажей и проверки знаний, соблюдение режима труда и отдыха, проведение специальной оценки условий труда, обеспеченность средствами индивидуальной защиты и организацию медицинских осмотров. Также внимание уделялось контролю и улучшению состояния оборудования и приспособлений для безопасного производства работ.

На ежегодной основе конкурс проводится с 2015 года. Цель — содействие обеспечению безопасных условий труда, формирование системного подхода и стимулирование работников к повышению культуры производства, соблюдение требований безопасности на рабочих местах.

В АО "Транснефть - Приволга" внедрена система управления охраной труда, на постоянной основе реализуются мероприятия, направленные на защиту жизни и здоровья работников, улучшению условий на рабочих местах. В том числе сотрудники в полной мере обеспечены индивидуальными средствами защиты, регулярно ведется производственный контроль соблюдения санитарных норм и правил. Предприятие организует непрерывный процесс обучения и повышения квалификации персонала в области охраны труда. Результаты этой работы ежегодно оцениваются при проведении внутренних и внешних аудитов на соответствие системы управления охраной труда требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020.

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