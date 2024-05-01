В Самаре обсуждают проведение фестиваля пива

В календаре событий Самары - более 40 мероприятий. Это традиционные Грушинский фестиваль, "Сам.Фест", "Волгафест", "Пластилиновый дождь" и другие. Но обсуждается и нечто непривычное для горожан. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.
"Наш город славится природой, набережной, пляжами, удобным расположением культурных учреждений и прогулочных зон. Но многие отмечают и местное пиво. Поэтому, на мой взгляд, мероприятие напрашивается само собой. Сейчас прорабатываем вопрос с министерством туризма. Предполагается задействовать одну или несколько локаций", - рассказал Владислав Зотов.
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