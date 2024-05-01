В Самаре обсуждают проведение фестиваля пива

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В календаре событий Самары - более 40 мероприятий. Это традиционные Грушинский фестиваль, "Сам.Фест", "Волгафест", "Пластилиновый дождь" и другие. Но обсуждается и нечто непривычное для горожан. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.