Самарская область стала лидером заявочной кампании Фестиваля уличного искусства "ФормART-2024"﻿﻿

В пятый юбилейный сезон Фестиваля Приволжского федерального округа молодых художников "ФормART" Самарская область собрала наибольшее количество заявок в округе - от нашего региона свое желание принять участие в проекте изъявили 38 человек. Всего же в адрес организаторов поступило порядка 300 заявок.

По итогам заявочной кампании фестиваля лидером в основной номинации стала Самарская область, на втором месте - Республика Мордовия и Республика Татарстан, а третье место досталось Республике Марий Эл.

Ежегодно "ФормART" объединяет молодых стрит-арт-художников из регионов ПФО. Проект реализуется с 2020 г., и Самарская область из года в год занимает в нем лидирующие позиции.

По итогам 2023 г. победителем стал наш художник Дмитрий Горшков с муралом "Открытие возможностей", который украшает фасад образовательной организации на ул. Красноармейская, 93а.

В 2024 г. художники разрабатывали уникальный эскиз по ключевой тематике фестиваля, посвященной Году семьи, - "По-семейному", "История одной семьи", "Мой дом - моя крепость", "Герой моей семьи", "Семья - как одна из высших ценностей российского общества".

Следующий этап - оценка работ компетентными жюри: федеральными и региональными экспертами в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства. Лучший эскиз будет воплощен на одном из объектов городской среды самарского региона, а видео и фотоматериалы с историей создания отправятся в окружной оргкомитет для размещения на сайте formartpfo.ru и участия в финальном этапе - общественном голосовании, по результатам которого будет определен победитель во всем Приволжском федеральном округе.

Художники, чьи работы будут выбраны лучшими в регионах, получат возможность воплотить свои идеи на стенах зданий в каждом из 14 субъектов ПФО летом этого года, а победители в спецноминации "Киров 650" реализуют работы в Кирове в 2024 году.

Имена победителей станут известны на торжественной церемонии подведения итогов в августе 2024 г. в Кирове. Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб., а победители номинации "Труд крут" - подарочные сертификаты в размере от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

Окружной общественный проект "ФормART" реализуется в округе с 2020 г. по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в целях развития уличного искусства, поддержки творчества молодых художников и привлечения их к созданию комфортной и современной городской среды.