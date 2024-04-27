Школьникам губернии показали, как создавать дроны и управлять беспилотниками

Всю минувшую неделю, с 22 по 27 апреля, в Центре опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Самарской области проходит фестиваль в сфере беспилотных авиационных систем (БАС).

Более двухсот пятидесяти учащихся старших классов со всей губернии отправились в Тольятти, чтобы на практике познакомиться с профессиями, которые уже сегодня востребованы в беспилотной авиации, а завтра будут необходимы еще больше: конструкторы, разработчики, операторы дронов. А чтобы процесс был более увлекательным, его представили в виде квеста.

Данный проект был реализован Центром опережающей подготовки совместно с Университетом национальной технологической инициативы 2035. Стоит отметить, что Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Самарской области работает с 2020 года и служит агрегатором ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям.

Как отметила заместитель начальника отдела по работе с молодежью Центра компетенций по БАС Университета 2035 Екатерина Макарова, фестиваль проводится в первый раз и является частью федерального проекта "Кадры для БАС". "Его цель - помочь школьникам и тем, кто рассматривает возможность переквалификации, лучше понять эту отрасль и выбрать профессиональный путь. Участники могут наблюдать все действия на месте, принять участие в испытаниях, управлять полетами и узнать о том, как беспилотные летательные аппараты находят применение в гражданских областях", - пояснила Екатерина Макарова.

Участники фестиваля, проходя станцию за станцией, получали возможность попробовать свои силы в пилотировании беспилотных летательных аппаратов, как на специальной трассе, так и в виртуальной реальности с использованием симуляторов. Компания "Квадросим", один из ключевых партнеров мероприятия, предоставила организаторам свои разработки - симуляторы полета дронов. Это оборудование было создано российскими разработчиками специально для отработки навыков управления БПЛА. На семи станциях молодые люди также освоили основные принципы проектирования беспилотников, научились их собирать и узнали о перспективах развития отрасли БАС.

Как отметили наставники, работающие со школьниками на фестивале, подростки на удивление легко и быстро учились управляться с новой техникой, словно это была еще одна компьютерная игрушка. Многим, даже впервые взявшим в руки пульт управления беспилотником, удалось преодолеть не самую простую полосу препятствий.

Педагог ЦОПП, один из опытнейших пилотов дронов Самарской области, участник национальной программы развития БПЛА России Сергей Бобин так определил цели и задачи фестиваля: "Мы стремимся, чтобы подростки выбирали для себя будущую профессию осознанно, получив свой собственный опыт, а не по указанию родителей. В простой игровой форме мы не только предоставляем им возможность узнать много нового и интересного об одной из наиболее перспективных сфер деятельности ближайших десятилетий - беспилотных авиационных систем, но и позволяем им потрогать, пощупать, поуправлять этой техникой. Молодым людям очень интересны дроны, и они легко их осваивают".

Сергей напомнил, что с этого года в России начал работу новый национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем. И Самарская область активно участвует в его реализации. Государство поставило задачу - к 2030 году подготовить миллион специалистов в сфере беспилотной авиации. Речь идет не только о пилотах, но и о проектировщиках, конструкторах, инженерах БПЛА. Уже сегодня профессию пилота дрона можно совершенно бесплатно получить в Центре опережающей профессиональной подготовки Самарской области. "Осенью прошлого года мы первыми в России обучили пилотированию беспилотников 109 лесников. Им эти навыки необходимы, для того чтобы с помощью БПЛА патрулировать леса и уберегать их от браконьеров и пожаров. Опыт оказался настолько успешным, что на данный момент мы получили более тысячи заявок от лесничеств со всей России. Их сотрудники нуждаются в обучении управлению дронами, в том числе и на практике", - рассказал Сергей Бобин.

Лесное хозяйство - лишь малая толика возможного применения дронов в современных российских реалиях. Сельское хозяйство, средства массовой информации, нефтехимия, строительство, энергетика, геологоразведка, МЧС, полиция, доставка товаров и грузов, начиная от лекарств и заканчивая пиццей - вот неполный список сфер, где беспилотники применяются уже сегодня, и активность с каждым днем лишь нарастает. А значит, будет стремительно увеличиваться и потребность в специалистах, которые смогли бы разрабатывать и производить БПЛА под конкретные задачи, а также мастерски управлять ими.

Руководитель управления профобразования Минобрнауки губернии Кристина Кузьмина:

- Региональное правительство утвердило план профориентационных мероприятий, рассчитанный до 2030 года. Мы являемся участниками федерального проекта "Профессионалитет", цель которого - создать связь между работодателями и учебными заведениями. Его составляющая - профессиональная ориентация школьников, которая демонстрирует полный спектр возможностей, как это видно на данном фестивале.