Кредо защиты: работники АО "Транснефть-Приволга" сразились в квизе по безопасности труда

Яркие команды, победные возгласы и жизненно важные вопросы в сочетании с проверкой эрудиции. АО "Транснефть-Приволга" провело ежегодный конкурс по соблюдению требований охраны труда на производстве среди сотрудников в необычном формате квиза. Цель - стимулировать работников к соблюдению правил безопасности и дальнейшему повышению знаний в этой сфере.
Конкурс приурочен к Всемирному дню охраны труда. Побороться в нем приехали пять команд, которые представляли филиалы акционерного общества - Бугурусланское, Самарское, Волгоградское, Саратовское районные нефтепроводные управления (РНУ) и Центральную базу производственного обслуживания. В составе каждой были и инженеры, и рабочие. Ведь для всех сотрудников "Транснефти" важно поддерживать высокий уровень безопасности труда, чтобы не допускать происшествий и травм.
"Я инженер, работаю мастером участка энергетического оборудования на НПС "Покровская". Вместе со своими подчиненными проводим техническое обслуживание и ремонт электродвигателей, трансформаторов, линейной части. И конечно, обеспечение безопасности - важный аспект в моей работе. Учитывая специфику работы рисков достаточно много. Важно, чтобы у каждого сотрудника были средства индивидуальной защиты, чтобы инструменты были исправны. Я планирую развиваться и дальше. Сейчас получаю высшее образование в нашем Политехе. Перспективы есть. Главное - быть уверенным в себе и трудолюбивым", - поделился своим опытом капитан команды Самарского РНУ Меружан Тер-Григорян.
Квиз - та же викторина. Командам предстояло пройти семь туров. Специфичные вопросы по безопасности труда перемежались проверкой эрудиции. Для некоторых заданий даже задействовали искусственный интеллект - он нарисовал русские пословицы о труде, и далеко не все картинки было легко отгадать с первого раза.
Пожалуй, самым ярким и в то же время сложным заданием стал раунд "Идентификация опасностей". Командам предстояло разделиться. Часть удалилась из зала, другая осталась смотреть незамысловатую сценку о весьма стандартном производственном процессе. Участники должны были выявить, какие потенциальные опасности может таить в себе продемонстрированная работа. По возвращении в зал их коллеги ознакомились со списком и описали возможные происшествия. И после этого этапа к заданию привлекли руководителей служб охраны труда, что стало для них неожиданностью, так как они наблюдали за квизом, но не были в составе команд. Они должны были описать меры, которые нужно принять, чтобы избежать рисков.
Выступления участников оценивало строгое экспертное жюри. В его состав вошли главный инженер АО "Транснефть-Приволга" Андрей Тащилин, председатель ОППО Владимир Авраменко, руководитель департамента условий и охраны труда министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Александр Балясников, главный государственный инспектор труда в Самарской области Елена Баландина, руководитель департамента условий и охраны труда - главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Самарской области Ольга Буценко. Изучив результаты команд, они пришли к выводу, что лучшей стала сборная Самарского РНУ. Второе и третье места заняли команды Бугурусланского и Волгоградского РНУ, соответственно.
"Безопасность невозможна без лидерства. Благодаря слаженной работе всего нашего коллектива мы постоянно улучшаем показатели в области охраны труда. По итогам 2023 года АО "Транснефть-Приволга" стало победителем конкурса ПАО "Транснефть", а также вошло в тройку лучших организаций по обеспечению промышленной безопасности и производственного контроля. На наших объектах не было зафиксировано несчастных случаев и фактов производственного травматизма. Охрана труда - в приоритете. Поэтому действия наших сотрудников в случаях нештатной ситуации отлажены до мелочей", - рассказал Андрей Тащилин.
По словам Александра Балясникова, методы работы "Транснефти" в области охраны труда в нынешних условиях доказывают свою эффективность и актуальность.
"Сейчас вопросы охраны труда выходят на первый план. Работодателю мало выполнять какие-то обязательные требования, установленные законодательством. Требуются и новые подходы. Проведение подобных конкурсов - один из таких креативных моментов. Они стимулируют работников тщательнее вникать в вопросы охраны труда и повышать свою квалификацию", - считает Александр Балясников.
Последние комментарии
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!
ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************