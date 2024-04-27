Кредо защиты: работники АО "Транснефть-Приволга" сразились в квизе по безопасности труда

Яркие команды, победные возгласы и жизненно важные вопросы в сочетании с проверкой эрудиции. АО "Транснефть-Приволга" провело ежегодный конкурс по соблюдению требований охраны труда на производстве среди сотрудников в необычном формате квиза. Цель - стимулировать работников к соблюдению правил безопасности и дальнейшему повышению знаний в этой сфере.

Конкурс приурочен к Всемирному дню охраны труда. Побороться в нем приехали пять команд, которые представляли филиалы акционерного общества - Бугурусланское, Самарское, Волгоградское, Саратовское районные нефтепроводные управления (РНУ) и Центральную базу производственного обслуживания. В составе каждой были и инженеры, и рабочие. Ведь для всех сотрудников "Транснефти" важно поддерживать высокий уровень безопасности труда, чтобы не допускать происшествий и травм.

"Я инженер, работаю мастером участка энергетического оборудования на НПС "Покровская". Вместе со своими подчиненными проводим техническое обслуживание и ремонт электродвигателей, трансформаторов, линейной части. И конечно, обеспечение безопасности - важный аспект в моей работе. Учитывая специфику работы рисков достаточно много. Важно, чтобы у каждого сотрудника были средства индивидуальной защиты, чтобы инструменты были исправны. Я планирую развиваться и дальше. Сейчас получаю высшее образование в нашем Политехе. Перспективы есть. Главное - быть уверенным в себе и трудолюбивым", - поделился своим опытом капитан команды Самарского РНУ Меружан Тер-Григорян.

Квиз - та же викторина. Командам предстояло пройти семь туров. Специфичные вопросы по безопасности труда перемежались проверкой эрудиции. Для некоторых заданий даже задействовали искусственный интеллект - он нарисовал русские пословицы о труде, и далеко не все картинки было легко отгадать с первого раза.

Пожалуй, самым ярким и в то же время сложным заданием стал раунд "Идентификация опасностей". Командам предстояло разделиться. Часть удалилась из зала, другая осталась смотреть незамысловатую сценку о весьма стандартном производственном процессе. Участники должны были выявить, какие потенциальные опасности может таить в себе продемонстрированная работа. По возвращении в зал их коллеги ознакомились со списком и описали возможные происшествия. И после этого этапа к заданию привлекли руководителей служб охраны труда, что стало для них неожиданностью, так как они наблюдали за квизом, но не были в составе команд. Они должны были описать меры, которые нужно принять, чтобы избежать рисков.

Выступления участников оценивало строгое экспертное жюри. В его состав вошли главный инженер АО "Транснефть-Приволга" Андрей Тащилин, председатель ОППО Владимир Авраменко, руководитель департамента условий и охраны труда министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Александр Балясников, главный государственный инспектор труда в Самарской области Елена Баландина, руководитель департамента условий и охраны труда - главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Самарской области Ольга Буценко. Изучив результаты команд, они пришли к выводу, что лучшей стала сборная Самарского РНУ. Второе и третье места заняли команды Бугурусланского и Волгоградского РНУ, соответственно.

"Безопасность невозможна без лидерства. Благодаря слаженной работе всего нашего коллектива мы постоянно улучшаем показатели в области охраны труда. По итогам 2023 года АО "Транснефть-Приволга" стало победителем конкурса ПАО "Транснефть", а также вошло в тройку лучших организаций по обеспечению промышленной безопасности и производственного контроля. На наших объектах не было зафиксировано несчастных случаев и фактов производственного травматизма. Охрана труда - в приоритете. Поэтому действия наших сотрудников в случаях нештатной ситуации отлажены до мелочей", - рассказал Андрей Тащилин.

По словам Александра Балясникова, методы работы "Транснефти" в области охраны труда в нынешних условиях доказывают свою эффективность и актуальность.

"Сейчас вопросы охраны труда выходят на первый план. Работодателю мало выполнять какие-то обязательные требования, установленные законодательством. Требуются и новые подходы. Проведение подобных конкурсов - один из таких креативных моментов. Они стимулируют работников тщательнее вникать в вопросы охраны труда и повышать свою квалификацию", - считает Александр Балясников.